EUA confirmam primeiro caso grave de gripe aviária em humano

(Reuters) - Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos disseram nesta quarta-feira que um paciente foi hospitalizado com um caso grave de infecção por H5N1 na Louisiana, marcando o primeiro caso humano conhecido de uma doença grave ligada ao vírus da gripe aviária nos EUA.

O caso foi confirmado pela agência na sexta-feira, segundo o CDC.

O CDC disse que um caso esporádico de doença grave de gripe aviária H5N1 em uma pessoa não é inesperado, como já ocorreu em outros países em 2024 e em anos anteriores, inclusive em casos que levaram à morte. A agência disse que sua avaliação do risco para o público continua baixa.

O CDC disse que os dados parciais do genoma viral do paciente infectado mostram que o vírus pertence ao genótipo D1.1, detectado recentemente em aves selvagens e aves domésticas nos Estados Unidos e em casos humanos recentes na Colúmbia Britânica, no Canadá, e no estado de Washington.

Esse genótipo do vírus é diferente do genótipo B3.13 detectado em vacas leiteiras, em casos humanos de vários Estados e em alguns surtos de aves domésticas no país, informou o CDC.

Foi registrado um total de 61 casos humanos de gripe aviária H5 nos Estados Unidos desde abril, de acordo com o CDC.

(Reportagem de Bhanvi Satija em Bengaluru)