'Ainda tem coxinha no teto', diz dono do bar que fez salgado 'explosivo'

O empreendedor Christian de Souza Amaral, dono do bar onde ocorreu a explosão da "coxinha-bomba", disse que o barulho foi estranho e que ainda há vestígios do salgado no teto do local. A declaração foi feita durante entrevista ao UOL News, do Canal UOL, nesta quarta-feira (18).

Foi um barulho muito esquisito. Ainda tem vestígios da coxinha no meu teto.

Christian, proprietário do bar Ponto do Filé

O episódio ocorreu em Curitiba (PR) na última sexta-feira (13), mas as imagens da câmera de segurança viralizaram somente nesta quarta.

Na gravação, o cliente — identificado como Gilson — aparece comprando o salgado e dando uma mordida. No mesmo instante, o salgado explode e o recheio quente vai contra seu rosto. É possível ver o vapor subindo do recheio após a explosão. Ele então passa a mão sobre o rosto e deixa a coxinha na bancada.

Ao Canal UOL, o dono do bar disse que tinha acabado de fritar o salgado e deixou na estufa por cerca de cinco minutos.

Esse cliente então chegou aqui e pediu uma coxinha que eu tinha acabado de fritar. E logo que ele pediu, aproximou [o salgado] da boca e, cara, deu um estouro... Não tinha visto de onde veio o barulho. Quando vi, era a coxinha perto da boca do rapaz. Só ficou a casca da coxinha na mão dele.

O Gilson se assustou bastante na hora, porque grudou massa no rosto dele e parte da coxinha [foi parar] no olho. E a gente ficou em desespero, né? A gente correu [para ajudá-lo], lavou o rosto dele numa pia que tem aqui perto do balcão e passamos uma pomada no rosto dele para dar uma amenizada. Depois, ele foi embora para casa. A gente passou a sexta-feira tenso, preocupado com a questão da saúde dele.

No sábado, ele retornou aqui, disse que estava tudo tranquilo, estava sossegado e tinha sido só um susto mesmo. Mas o rosto dele estava bem vermelho, não chegou a formar bolha [devido à queimadura], mas ficou bem vermelho. Christian de Souza Amaral, proprietário do bar Ponto do Filé

O que causou a explosão?

Em entrevista a Tilt, plataforma sobre tecnologia e ciência do UOL, Alberto de Andrade Reis Mota, doutor em química e professor do Centro Universitário Uniceplac, explicou que a água não evapora em temperaturas mais altas que 100 °C se estiver em um ambiente com pressão maior que a atmosférica, como era dentro da "coxinha-bomba".

Quando o cliente mordeu o salgado, ele teria permitido que a pressão dentro do salgado rapidamente se tornasse a mesma que a do resto da atmosfera, fazendo a água se tornar vapor e expandir, causando a explosão.

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: