Autorizado por vereadores, Nunes prevê troca de diretores de escolas em SP

Ricardo Nunes (MDB), prefeito de São Paulo, deve trocar diretores e professores de escolas para tentar melhorar os resultados de aprendizagem da rede. A declaração foi dada em entrevista ao UOL, após a Câmara Municipal aprovar um projeto que tira dos professores o direito de escolher o turno de trabalho e permite outros ajustes.

O que aconteceu

Para Nunes, rede municipal tem alguns diretores com "capacidade e conhecimento", mas que "não conseguem fazer a gestão da unidade escolar". "Eu não posso manter um diretor numa escola que tá com o Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) lá embaixo", disse o prefeito. "Eu preciso ter a liberdade de mudar esse diretor. Esse projeto me dá essa liberdade de fazer trocas", afirmou ele.

Pela regra atual, Nunes não pode trocar diretores de escola. Com a mudança autorizada pela Câmara, o prefeito passa a ter o direito de alterar onde e quando esses profissionais atuam —escolha que, hoje, é uma prerrogativa deles. Sem esse direito de escolher dos diretores, Nunes passa a poder trocá-los de lugar.

"O foco é o aluno", diz Nunes. Segundo o prefeito, a rede tem hoje 10 mil professores afastados de suas funções por saúde e outros motivos e há necessidade de ajustes de gestão.

Eu preciso ter o professor lá na sala de aula em todos os cantos da cidade. A gente não tem como tratar isso de forma igual e uniforme para tudo. Você tem situações específicas. A região onde eu tenho as 100 piores escolas do IDEB, por exemplo. Ali eu preciso ter um plano para a cada situação. Ou nas escolas que estão tendo dificuldade de fazer alfabetização.

Ricardo Nunes (MDB), prefeito de São Paulo

"Não estou satisfeito", afirmou prefeito. "Pode ser que não mude o secretário, mas que vai mudar a forma de gestão, vai", disse ele. Nunes também garantiu que a cobrança por melhores resultados na área será maior nos próximos quatro anos.

Não há uma estimativa de quantas trocas serão feitas. Mas, segundo Nunes, todas terão o objetivo de melhorar a gestão das escolas.

Secretário tem futuro incerto

"Eu não tenho essa resposta para te dar agora", disse prefeito sobre saída de Fernando Padula. À frente da pasta desde 2021, o atual secretário apresentou a Nunes um plano para a questão pedagógica, que está sendo avaliado.

Resultados da educação preocupam em São Paulo. O programa de metas previa que as escolas do município atingissem nota 5,7 nos anos iniciais do ensino fundamental e 5,2 nos anos finais. O critério seria o Ideb. Porém, quatro anos depois, a rede tem nota 4,6 nos anos iniciais e anos finais, de acordo com a medição do Governo Federal.

Texto aprovado muda regras para professores

Escolha de turno e aulas deixam de ser prerrogativa dos professores. A decisão passa a ser do diretor da escola. A mudança foi alvo de críticas por parte da oposição, que teme que a nova regra seja usada para perseguir e punir docentes.

Contrato temporários de professores passam a ter prazo de quatro anos. Hoje, eles duram só um ano.

Profissionais poderão ser realocados para outras unidades na volta de licenças por problemas de saúde. A mudança torna possível que um professor nessa situação passe a trabalhar em uma unidade mais distante ou que não seja de sua preferência por outro motivo.