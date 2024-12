Após revés, Minas e Praia Clube vencem no Mundial de Clubes Feminino

18/12/2024 17h14

Já o Minas enfrenta uma situação mais complicada para avançar no torneio. Com os três pontos, o time de Belo Horizonte está empatado na segunda posição do Grupo A com o Vero Volley Milano, para quem perdeu na estreia, por 3 sets a 0.. A equipe brasileira terá pela frente o chinês Tianjin, que lidera a chave, na próxima sexta (20), às 8h30. Antes, na quinta (19), o Vero Volley Milano encerra a fase de grupos contra o Zamalek, que ainda não pontuou na competição.

O Mundial de Clubes reúne os clubes campeões e vice-campeões continentais em 2024. Os maiores campeões do torneio são os clubes turcos VakifBank (quatro títulos) e o Eczac?ba?? (três), ambos ausentes nesta edição. O últimos dos três títulos do Brasil no Mundial foi conquistado em 2012 pelo Osasco.

Programação

GRUPO A

quinta-feira (19) - 8h30 - Vero Volley Milano (Itália) x Zamalek Sporting Club (Egito)

sexta (20) - 8h30: Tianjin (China) x Minas

GRUPO B

quinta (19) - 4h - Ninh Binh (Vietnã) x Praia Clube

sexta (20) - 4h - Conegliano (Itália) x Red Rockets (Japão)

SEMIFINAIS - sábado (21)

4h - semifinal 1 (1º A x 2º B)

8h30 - semifinal 2 (1º B x 2º A)

FINAL E DISPUTA DE BRONZE - domingo (22)

4h - partida valendo bronze

8h30 - decisão do título