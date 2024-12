GPA diz não ter informações sobre posição de Tanure na empresa

(Reuters) - O GPA disse nesta terça-feira não ter informações a respeito de posição do empresário Nelson Tanure na companhia, de acordo com documento à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Na segunda-feira, a Reuters noticiou que Tanure havia iniciado discussões preliminares com o varejista francês Casino, demonstrando interesse em suas ações no GPA, de acordo com uma fonte familiarizada com o assunto.

O GPA disse ainda que pediu que a Reag se manifestasse sobre o assunto e foi informado de que a empresa "não pode fornecer informações sobre os cotistas de seus fundos".

O varejista acrescentou que solicitou então mais confirmações à Reag, que não foram respondidas até apresentação dos esclarecimentos à CVM.

Na véspera, o GPA divulgou que fundos de investimento sob a gestão da Reag Trust atingiram uma participação de 5,69% do total de ações ordinárias emitidas pelo varejista.

(Reportagem de André Romani)