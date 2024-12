'Alexa, imite o Papai Noel': como usar o alto-falante nas festas de Natal

Faltam apenas nove dias para o Natal e para entrar no clima, a assistente virtual Alexa já está com comandos temáticos. Agora, você pode interagir com ela para ouvir músicas natalinas, descobrir histórias, aprender frases em outros idiomas e até mesmo encontrar receitas perfeitas para a ceia de Natal.

Alguns modelos de alto-falantes inteligentes da Amazon, que acompanham a assistente virtual Alexa, estão na promoção. A Echo Dot (5ª geração) é o modelo mais barato, custando R$ 331,55.

Alexa no Natal

A assistente virtual funciona a partir de comandos de voz, que retornam em respostas ou ações para o usuário. Por utilizar inteligência artificial e processamento de linguagem natural, ela fornece interações divertidas e temáticas, além de poder realizar diversas tarefas quando conectada a outros dispositivos, como a linha Echo.

No Natal, a Alexa se torna um dispositivo bastante útil, principalmente quando conectada a um plug inteligente para controlar o pisca-pisca, por exemplo. Com o comando de voz, é possível ligar e desligar as luzes da árvore de Natal com facilidade. Além disso, para ajudar na economia de energia, é possível programar horários específicos para acender e apagar as luzes.

O clima natalino fica mais especial com a música: basta pedir para a Alexa tocar músicas temáticas e ela começará com uma playlist com clássicos de Natal. Além disso, também é possível pedir receitas, ela não só fala o passo a passo como dá a opção de enviar a receita para o celular ou até recomendar outras opções deliciosas. Nos dispositivos Echo com telas, é ainda mais fácil de cozinhar, pois a visualização é como em um livro de receitas.

E para quem gosta de boas histórias, basta pedir: "Alexa, conte uma história de Natal", e a assistente virtual trará clássicos natalinos que prometem envolver a criançada.

Confira alguns dos comandos de Natal disponíveis na Alexa:

"Alexa, qual a origem do Natal?"

"Alexa, como decorar uma árvore de Natal?"

"Alexa, quanto tempo falta pro Natal?"

"Alexa, piada de Natal"

"Alexa, conta uma história de Natal"

"Alexa, curiosidades sobre o Natal"

"Alexa, me conte um conto natalino"

"Alexa, como se fala Feliz Natal em francês?"

"Alexa, qual a melhor receita de Natal?"

"Alexa, qual é o melhor filme de Natal?"

"Alexa, como desejar Feliz Natal em coreano?"

"Alexa, qual a previsão do tempo no dia 25 de dezembro?"

"Alexa, acenda as luzes de Natal"

"Alexa, imite o Papai Noel"

"Alexa, ligue para o Papai Noel"

"Alexa, quem criou o Papai Noel?"

"Alexa, onde o Papai Noel mora?"

"Alexa, quem são os ajudantes do Papai Noel?"

"Alexa, como se chamam as renas do Papai Noel?"

"Alexa, onde fica a fábrica de brinquedos do Papai Noel?"

"Alexa criar um timer de 30 minutos para as batatas"

"Alexa, receita de farofa de Natal"

"Alexa, colocar vinho na lista de compras"

Alexas em promoção

Além das interações natalinas, a Amazon garantiu ofertas em dispositivos inteligentes Echo que são compatíveis e dão acesso às habilidades da assistente virtual Alexa. Confira as promoções:

