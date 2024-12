Secador Taiff está por menos de R$ 200: 'Leve, potente e silencioso'

Quem costuma modelar os cabelos com frequência sabe que o peso dos secadores pode incomodar durante o uso. E um modelo que promete ser leve e atenuar esse problema é o Taiff Style, que está com 10% OFF, por R$ 197,91 no pagamento à vista.

A marca também afirma que o produto oferece qualidade profissional para o uso pessoal. Só no mês passado, foram mais de sete mil compras desse modelo registradas na Amazon. A seguir, mostramos algumas opiniões de quem o comprou e os principais pontos de atenção.

O que a Taiff diz sobre o secador?

Conta com cinco níveis de temperatura;

Tem potência de 2.000 W;

Promete silêncio e potência na hora de secar os cabelos;

Tem botão de ar frio;

É leve e o seu cabo de 1,80 metro de comprimento permite o uso em ambientes de menor espaço;

Proporciona mais brilho e menos frizz;

Disponível nas voltagens 127V ou 220V.

O que diz quem comprou?

O secador conta com nota média de 4,8 (de um máximo de 5).

Secador leve. É bom que não cansa o braço e esquenta bem.

Luci

Anatômico, fácil de manusear, leve, potente, silencioso. O último dessa marca que comprei durou exatos dez anos, com uso alternado (dia sim, dia não). Recomendo. Produto excelente. Ótimo custo-benefício.

Silvia Caetano



Potência e velocidades são ótimas. Tenho bastante cabelo e ele seca muito bem. Gostei que ele não é muito pesado, facilitando a secagem. Único ponto que não me surpreendeu foi em relação ao ruído, já que promete ser silencioso, porém achei igual aos normais.

Bruna Venancio

Até agora adorei. Muito bom e potente. Gostei das opções de velocidade e de calor. Não achei pesado, mas ainda estou me acostumando. Indico e compraria novamente.

Daniel B.

Pontos de atenção

As principais críticas ao secador dizem respeito ao tipo de conector de tomada do aparelho e à potência.

Adorei o secador [...] A única coisa para se atentar é que a entrada é de 20A (ponta grossa), então tem que ter a tomada certa ou um adaptador, mas bem tranquilo de se resolver.

Giovanna Caramez

Razoável. A forma como o secador chegou, com a caixa rasgada, deixou uma péssima impressão. Quanto ao secador, tem horas que, mesmo em temperatura quente, ele fica frio. Ponto positivo: o secador é leve e silencioso.

Andressa

O produto não tem força (...). Fiquei muito decepcionada. A única coisa boa é que ele realmente é silencioso.

Camila M.

