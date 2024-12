Rússia prejudica segurança no Báltico para testar a Otan, diz almirante polonês

Por Barbara Erling e Marek Strzelecki

VARSÓVIA (Reuters) - A Rússia está atrapalhando comunicações móveis e dados de rastreamento de navios em todo o Mar Báltico, colocando embarcações e o fornecimento de energia em risco, para testar a reação das potências ocidentais, disse um almirante polonês que supervisiona a área.

O vice-almirante Krzysztof Jaworski afirmou que Moscou usa essas táticas sistematicamente para ocultar os movimentos de suas próprias embarcações e atrapalhar as operações de outras no mar que banha oito países da Otan e a Rússia.

"A guerra híbrida no Báltico é o maior desafio que estamos enfrentando", disse Jaworski à Reuters em uma entrevista na semana passada, referindo-se à prática de lançar ataques convencionais juntamente com tentativas de prejudicar a política, o fornecimento de energia e outros sistemas.

"Estamos falando de um comportamento agressivo da Rússia. Eles estão tentando atrapalhar nossas vidas", acrescentou Jaworski, Comandante do Componente Marítimo da Polônia.

"Eles também estão nos testando, nós como uma aliança, (para ver) até onde eles podem ir."

O Ministério da Defesa da Rússia não pôde ser encontrado para comentar o assunto. A Rússia nega as acusações de que esteja sabotando países do Ocidente e acusa o Ocidente de tentar semear a discórdia dentro da Rússia.

Houve pelo menos três incidentes de possível sabotagem a várias dezenas de cabos de telecomunicações e gasodutos essenciais que correm ao longo do fundo do mar, que é relativamente raso, desde 2022, quando a Rússia invadiu a Ucrânia.

O chefe do serviço de inteligência estrangeira da Alemanha, Bruno Kahl, havia dito no mês passado que os atos de sabotagem da Rússia contra alvos ocidentais podem eventualmente levar a Otan a considerar a invocação da cláusula de defesa mútua do Artigo 5 da aliança.

(Reportagem de Barbara Erling e Marek Strzelecki)