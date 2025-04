SpaceX, ULA e Blue Origin fecham contratos de lançamento de foguetes do Pentágono por US$ 13,5 bi

Por Joey Roulette e Marisa Taylor

WASHINGTON (Reuters) - A SpaceX, do bilionário Elon Musk, a United Launch Alliance (ULA) e a Blue Origin, de Jeff Bezos, conquistaram nesta sexta-feira contratos de lançamento de foguetes da Força Espacial dos EUA, no valor total de US$13,5 bilhões até 2029, para enviar ao espaço satélites mais sensíveis e complexos do Pentágono.

O principal programa de Lançamento Espacial de Segurança Nacional da Força Espacial atribuirá cerca de 54 missões até 2029, de acordo com o escritório de Comando de Sistemas Espaciais.

A SpaceX, designada para 28 missões, ganhou US$5,9 bilhões. A ULA -- joint venture da Boeing e da Lockheed Martin -- ficou com US$5,3 bilhões por 19 missões. Já a Blue Origin obteve sete missões que valeram US$2,3 bilhões.

A Reuters relatou anteriormente que a SpaceX e a ULA foram escolhidas para os contratos.

O programa -- esforço de lançamento mais competitivo e lucrativo dos EUA -- efetivamente reconhece as empresas como as fornecedoras de foguetes norte-americanas mais capazes, embora o foguete New Glenn da Blue Origin tenha sido lançado uma vez em janeiro e tenha menos histórico operacional que as versões da SpaceX e da ULA.

A SpaceX, com seu foguete Falcon 9, é a empresa de lançamento mais ativa do mundo. Ela lançou dezenas de missões espaciais militares nos últimos anos. A companhia disse que usará o Falcon 9 e seu Falcon Heavy mais poderoso -- três núcleos Falcon amarrados juntos -- para as missões da Fase 3.

O novo foguete Vulcan da ULA teve seus dois primeiros lançamentos no ano passado. O Pentágono certificou o Vulcan para missões de segurança nacional neste mês, após meses de revisão de um acidente com seus motores de foguete sólidos durante um dos voos.

Os contratos fazem parte da trilha "Lane 2" do programa Fase 3. Essa trilha contém as missões mais difíceis e caras do Pentágono, envolvendo uma variedade de órbitas complexas ao redor da Terra.

A SpaceX, de acordo com duas pessoas familiarizadas com os planos, receberá a grande maioria das missões encomendadas pela Força Espacial no primeiro ano do programa. A frequência de lançamento da empresa com o Falcon 9 é muito maior do que a da ULA e da Blue Origin.

O CEO da SpaceX, Elon Musk, é um funcionário especial do governo e aliado próximo do presidente Donald Trump. Ele tem exercido enorme influência sobre o governo, dos cortes de cargos em agências federais à pressão para que aliados liderem a supervisão de bilhões de dólares em contratos governamentais da companhia.

(Reportagem de Joey Roulette e Marisa Taylor em Washington)