Fim de semana será de chuva e frio no estado de São Paulo

Do UOL, em São Paulo

O fim de semana no estado de São Paulo será de chuva e frio. A previsão do tempo foi divulgada na tarde de hoje pela Defesa Civil estadual.

O que aconteceu

Chuva forte no sábado (5). A previsão indica que chuva forte será acompanhada de raios e rajados de vento, especialmente sobre a faixa leste paulista, que inclui a capital e a região metropolitana. Nas demais áreas do estado, a Defesa Civil diz que haverá condições para pancadas de chuva isoladas, de curta duração.

Temperatura vai cair no domingo (6). A Defesa Civil informou que fará bastante frio em todo o Estado. O dia será marcado por sol entre poucas nuvens. O avanço de uma massa de ar frio vai reduzir as temperaturas durante o dia, deixando a sensação térmica mais amena.

Além de frio, domingo seá de chuva. São esperadas pancadas isoladas e de curta duração, sem grandes volumes. O tempo deve se manter nublado, principalmente em função dos ventos úmidos do oceano. A mínima prevista é de 15ºC e a máxima, de 20°C.

Expectativa para baixas temperaturas. A menor temperatura registrada este ano na cidade de São Paulo pelo Inmet foi de 16,2°C, no dia 11 de janeiro, segundo a Climatempo. A última vez que a temperatura mínima ficou em torno dos 15°C, na região do Mirante de Santana, zona norte da capital paulista, foi nos dias 15 e 24 de novembro de 2024.

Alerta para temporais, segundo Inmet

São Paulo e Rio de Janeiro entraram em alerta para temporais. No momento, está em vigência o alerta laranja para a capital paulista e o alerta vermelho para grande perigo de acumulado de chuva para outras cidades do estado paulista e também cidades do Rio de Janeiro, incluindo a capital fluminense.

O Inmet afirma que são esperados volumes significativos que podem ultrapassar os 100 mm em 24 horas. Além disso, há previsão de rajadas de vento com intensidade em torno de 100 km/h.

As regiões que demandam maior atenção são: Serra da Mantiqueira, Vale do Paraíba e litoral norte, em São Paulo. No Rio de Janeiro, a Costa Verde, a região metropolitana, a região serrana e a baixada litorânea.

A Defesa Civil do Estado de São Paulo montou um gabinete de crise para monitorar a chuva. Participam do gabinete representantes das concessionárias de energia, abastecimento de água e órgãos públicos para monitorar a situação em tempo real e coordenar ações preventivas com os municípios.

A expectativa, segundo o órgão estadual, é de ondas de até três metros de altura. "Recomenda-se evitar a prática de esportes aquáticos ou influenciados pelo vento", orienta o órgão estadual.

*Com informações do Estadão