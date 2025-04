S&P Global: maioria das empresas europeias pode gerenciar efeitos imediatos das tarifas

As empresas com classificação de risco na Europa se beneficiam de importantes fatores atenuantes que devem permitir a elas administrem o impacto imediato das tarifas de 20% e 10% impostas pelo governo de Donald Trump sobre os produtos da União Europeia (UE) e do Reino Unido, respectivamente, diz a S&P Global Ratings em relatório publicado nesta sexta, 4.

A análise observa que o setor automotivo europeu deverá sentir o maior efeito, com a imposição de uma tarifa de 25% sobre os veículos importados para os EUA. Já as empresas europeias de alumínio e aço, que também estão sujeitas a uma tarifa de 25%, provavelmente também serão afetadas negativamente.

"As ações globais e as prioridades estratégicas do governo americano sinalizam uma mudança significativa no ambiente comercial global das últimas décadas", afirma a analista de crédito da S&P Global Ratings, Barbara Castellano.

O relatório crê em uma mudança evidente em direção a uma maior volatilidade e incerteza, que deve ter implicações negativas para as empresas. "Isso é particularmente relevante para a zona do euro, que depende significativamente das exportações", acrescenta a S&P Global.