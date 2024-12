Roberto Perosa assumirá presidência da Abiec na segunda-feira, 16

São Paulo, 13 - A Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec) informou em nota, na quinta-feira, 12, que Roberto Perosa assumirá a presidência da entidade na próxima segunda-feira, 16. Ele substitui Antônio Jorge Camardelli, que esteve à frente da associação por mais de uma década. Perosa deixou a Secretaria de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura em outubro deste ano, após coordenar negociações que resultaram na abertura de 246 mercados em 60 países para produtos brasileiros.A Abiec, que representa 97% das exportações de carne bovina do País, destacou em comunicado que a escolha de Perosa ocorre em "momento estratégico para o setor". A associação tem atuado como uma das principais vozes do agronegócio brasileiro, focando na promoção do produto nacional e na defesa de sua competitividade e sustentabilidade.Segundo a nota, a mudança na liderança reflete a capacidade da associação de se adaptar às novas demandas globais, mantendo seu compromisso com a expansão de mercados para a carne brasileira. A entidade reforçou que seguirá priorizando a excelência e inovação sob a nova gestão.