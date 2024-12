ONS vê reservatórios de hidrelétricas do SE/CO acima de 50% em dezembro

SÃO PAULO (Reuters) - O Operador Nacional de Energia Elétrica (ONS) estimou nesta sexta-feira que os reservatórios de hidrelétricas do Sudeste/Centro-Oeste, principal subsistema para armazenamento das usinas, deverão alcançar 51,2% ao final de dezembro, um aumento de mais de 4 pontos percentuais em relação ao previsto na semana passada.

A melhora decorre de chuvas mais favoráveis previstas para o mês, devendo superar a média histórica na região. A previsão de energia natural afluente para o Sudeste/Centro-Oeste passou para 107% da média, ante 90% estimados há uma semana.

As chuvas deverão ser abundantes também no Sul, chegando a 212% da média histórica em dezembro, ante projeção de 124% no boletim da semana passada.

Para as demais regiões, a previsão é de chuvas em 61% da média no Nordeste (ante 51% na semana anterior) e em 92% no Norte (ante 82%).

Já para a carga de energia elétrica no país, o órgão projetou alta de 0,9% ante dezembro de 2023, a 81.117 megawatts médios, ante crescimento de 1,1% previsto na semana anterior.

(Por Letícia Fucuchima)