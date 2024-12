Testamos modelador de cachos Philco: 'Cachos naturais que duram por horas'

Mudar de visual com certeza faz parte da minha rotina. Como tenho cabelos lisos desde criança, a minha forma preferida de mudar rapidamente sempre foi fazer cachos.

Depois de passar anos testando diversos modeladores, achei um ótimo. Com um formato que lembra uma tulipa, o modelador da Philco PEC16VD fica protegido por uma "capa" e não queima nem enrosca no cabelo, e ainda faz cachos naturais que duram por horas.

Rebecca: o cabelo ficou levemente cacheado Imagem: Acervo pessoal

Pontos de atenção

Preço. Em comparação com alguns concorrentes, esse modelador é um pouco mais caro.

Em comparação com alguns concorrentes, esse modelador é um pouco mais caro. Pouca variedade. O produto faz apenas um tipo de cacho, o tipo mais fino.

O produto faz apenas um tipo de cacho, o tipo mais fino. Temperatura. Para proteger seu cabelo da temperatura do modelador, lembre-se de aplicar o protetor térmico antes de sair cacheando.

Para proteger seu cabelo da temperatura do modelador, lembre-se de aplicar o protetor térmico antes de sair cacheando. Cuidados no uso. Sempre desligue o aparelho antes de plugá-lo ou tirá-lo da tomada. Atenção à temperatura escolhida: para o meu cabelo, que é fino e tem química, a indicação é de 150º C, porém para cabelos grossos, por exemplo, a indicação é de 170º a 190º C.

O que mudou para mim

Depois de usar esse modelador, posso deixar meus cabelos cacheados muito rapidamente, diminuindo, assim, o tempo de preparação para sair. Com ele, também consigo mudar de visual, mantenho cachos naturais por horas.

Dá para deixar o aparelho em cima da mesa sem nenhum problema, enquanto pego as próximas mechas para terminar o processo de cachear, sem queimar a superfície.

Para quem é esse produto?

Eu indico esse modelador para quem tem cabelos lisos e quer deixar as madeixas mais onduladas e para quem tem cabelo ondulado e quer cachear mais o cabelo. Como o produto esquenta e cacheia rápido, também indico para quem gosta de praticidade e não tem muito tempo para se arrumar.

Se você quer ficar com cachos leves ou gosta de ter a sensação de ondulação a noite toda, a minha indicação é passar um spray fixador depois que terminar de usar o modelador. Mas, se você busca um visual com cachos muito expressivos, não indico esse produto para você.

