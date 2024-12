Macumba Express: como é o carro que chama a atenção nas ruas e já viralizou

Muito provavelmente, se você mora em São Paulo, já se deparou com carros de entrega de produtos como ovo e pamonha e morangos fresquinhos circulando pela sua rua.

Talvez você não saiba, mas também existe o carro da "Macumba Express", que circula na região da Lapa, na zona oeste da capital paulista, e tem chamado a atenção tanto nas ruas quanto nas redes sociais.

Um vídeo publicado no perfil @casasaojorge.lapa do Instagram, mostrando o veículo, já ultrapassou 10 mil curtidas.

A loja Casa São Jorge Lapa opera há mais de 70 anos na venda de produtos para Umbanda e Candomblé. Seu carro de entregas, um Renault Kangoo, tem circulado desde meados de agosto e tem ajudado a divulgar a empresa e atrair mais clientes.

Segundo o coordenador de marketing da Casa São Jorge Lapa, Bruno dos Santos Silva, o carro é especializado em levar os itens "macumbilísticos" - como são chamados na loja - diretamente aos clientes.

"Também fazemos entregas de maior volume, para que tudo chegue com segurança e no melhor estilo", afirma.

De acordo com Silva, a ideia de usar o nome "Macumba Express" surgiu para "sair da mesmice".

"Queria que a minha loja se destacasse, oferecendo não só um produto, mas uma experiência única e divertida para os clientes. É uma forma criativa de chamar atenção, sair do comum e criar uma identidade forte para a marca", explica.

Carro de entregas de produtos religiosos busca acabar com preconceito sobre uso do termo 'macumba' Imagem: Arquivo pessoal

O termo "macumba", muitas vezes usado de forma pejorativa, também designa culto religioso de matriz africana e tem sido adotado por praticantes como forma de afirmação.

"Chama muita atenção das pessoas na rua, exatamente por ser algo diferente e autêntico. Escolhemos esse nome sem qualquer receio porque queremos ressignificar e quebrar preconceitos em torno de um termo que, muitas vezes, é discriminado. Nosso objetivo é levar nossos produtos com leveza, criatividade e, claro, muita personalidade", diz Silva, para justificar a escolha do termo.

As reações das pessoas variam desde o espanto inicial até sorrisos e fotos tiradas com o celular.

"No começo, muitos reagem com espanto, pois é algo fora do comum. Depois, acabam soltando um sorriso e pegam o celular para tirar foto, porque percebem o lado criativo e divertido da ideia. Sempre tem aqueles que olham torto, mas faz parte".

O funcionamento do Carro da Macumba Express é simples. Quando um cliente faz uma compra de maior volume na loja, todos os detalhes da entrega são combinados diretamente.

"Não temos um horário fixo, somos 'pau para toda obra' e nos adaptamos à necessidade do cliente. Inclusive, fazemos entregas até depois do expediente da loja", finaliza.

