Lula publica vídeo caminhando em corredor de hospital e diz estar "firme e forte" após cirurgia

SÃO PAULO (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva usou nesta sexta-feira sua conta no Instagram para publicar um vídeo em que aparece caminhando em um corredor do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, e disse em um texto na mesma publicação que está "firme e forte" depois de passar por uma cirurgia para drenar um hematoma no crânio nesta semana.

No vídeo, Lula aparece caminhando ao lado do médico Marcos Stavale, integrante da equipe médica que cuida da saúde do presidente. Ele caminha sem dificuldade, sorrindo, usando camiseta, calça esportiva e tênis. É possível ver um curativo no topo da cabeça do presidente.

No texto que acompanha o vídeo na publicação, Lula afirma ainda que "em breve" estará "pronto para voltar para casa e seguir trabalhando e cuidando de cada família brasileira".

(Por Laís Morais e Eduardo Simões)