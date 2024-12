Deixa o cabelo macio, sem frizz e cheiroso: vale investir no óleo da Wella?

Indicado para ser usado como tratamento noturno, pré-xampu (ou seja, aplicar antes de lavar o cabelo para proteger os fios durante a higienização) e até para proteger o cabelo dos danos causados por químicas, o Oil Reflections Light, óleo capilar da Wella Professionals, virou um item indispensável do meu nécessaire não só para cuidar dos fios, como para combater o frizz e selar as pontas —sem, no entanto, deixar um aspecto pesado e oleoso.

O melhor de tudo é que, após duas semanas de uso, notei que o cabelo ficou com uma aparência mais saudável e bonita. Isso e outras informações sobre esse produto eu conto a seguir, em detalhes:

O que eu gostei

Textura. Ele é menos pegajoso do que outros óleos que já experimentei. Por ser mais líquido, acaba espalhando bem pelos fios. E seca rápido, sem melar os dedos quando você passa as mãos pelo cabelo.

Leveza. Com a textura mais fina, o produto é superleve e indicado para cabelo normal a fino. Os fios ficam mais densos e sedosos, mas sem aspecto pesado, e com um balanço incrível.

Fragrância. O cheirinho de jasmim é simplesmente maravilhoso e não compete com outros cheiros (perfumes, colônias, desodorantes etc.) do dia a dia.

Dois tamanhos. O produto está disponível nas versões com 100 ml (a que eu usei) e 30 ml, perfeita para levar na bolsa.

Versatilidade. Eu usei o Oil Reflections Light de quatro formas diferentes:

Após secar o cabelo com secador; Antes de secar o cabelo com secador; Imediatamente após a lavagem, deixando os fios secarem naturalmente em seguida; Nos cabelos quase secos, mas sem usar secador.

De todos os jeitos percebi que as pontas ficaram sem frizz, macias e soltinhas.

Pontos de atenção

Pump. Na minha opinião, poderia sair uma quantidade menor de óleo. Eu tenho o cabelo bem comprido e um pump é mais do que suficiente para passar em todo o comprimento.

Duração do aroma. O cheirinho de jasmim é realmente uma delícia e poderia durar algumas horinhas a mais no cabelo.

Preço. Em comparação a outros óleos capilares, é um produto caro. O Óleo Extraordinário Elseve de L'Oréal Paris, por exemplo, pode ser encontrado por menos de R$ 35 e também auxilia na tarefa de reduzir o frizz.



No meu caso, porém, considero que o da Wella vale o custo-benefício, pois foi o primeiro óleo capilar que experimentei na vida que não deixou o cabelo pesado nem com aspecto oleoso, além de tratar os fios. E ainda é um produto profissional, ou seja, com tecnologia avançada.

O que mudou para mim

Luminosidade. Meu cabelo ganhou brilho imediato com o uso do produto. E olha que não corto há seis meses e tenho as pontas mais claras.

Saúde capilar. O efeito do Oil Reflections Light não é só instantâneo. Usei por duas semanas, diariamente, de jeitos variados, e a cada dia fui notando o meu cabelo mais hidratado e saudável.

Uso do óleo fez meu cabelo ficar macio e perfumado sem pesar nos fios Imagem: Heloisa Noronha / Colaboração para UOL

Praticidade. O fato de ser um produto multifuncional, que dá para aplicar com os fios molhados ou antes de dormir, também se mostrou bastante vantajoso e me conquistou.

Quem pode gostar?

Embora seja indicado para fios normais a finos, acredito que o óleo da Wella também funcione bem para quem tem fios mais grossos. Minha filha adolescente, por exemplo, tem cabelo ondulado e repicado, de comprimento médio e fios encorpados. Ao adotar o produto como leave-in, se surpreendeu com o resultado, já que as camadas do corte ficaram mais evidentes, como ela gosta.

A jornalista Karina Hollo, outra colaboradora aqui do Guia de Compras, tem cabelos cacheados e também curtiu a experiência com esse produto. Confira aqui o que ela achou dele.

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.