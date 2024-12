Lula está bem, sem sequelas e ficará 48 horas na UTI, dizem médicos

O quadro de saúde do presidente Lula (PT) "evoluiu bem" após ter sido submetido a uma cirurgia de emergência na madrugada desta terça-feira (10). Sem sequelas, Lula permanecerá em observação na UTI por 48 horas.

O que aconteceu

Após a operação, que durou duas horas, o quadro de saúde do presidente "evoluiu bem". "Ele dormiu bem, já chegou da cirurgia praticamente acordado", afirmou o médico Roberto Kalil. "[Ele] Encontra-se estável, conversando normalmente, se alimentando e deverá ficar em observação nos próximos dias."

Uma tomografia realizada constatou um sangramento no cérebro do presidente. Após o exame, que comprovou a hemorragia, o procedimento foi realizado. "Ele foi submetido à cirurgia para drenagem do hematoma", afirmou Kalil, ao afirmar que Lula chegou consciente para a cirurgia.

"O sangramento está situado entre o cérebro e a membrana meninges", explicou o médico Marcos Stavale. "[Lula] Está com as funções neurológicas preservadas." O médico Rogério Tuma explicou que o hematoma fica entre as duas folhas da meninge. "Com o crescimento, os vasos se expandem e podem se romper", disse.

Lula precisará ficar 48 horas na UTI por precaução. "Não tem comprometimento cerebral", garantiu Kalil.

"[Lula] não terá sequela alguma nem alteração de movimento.

Roberto Kalil

Esse é um tipo de complicação "comum, principalmente em pessoas de maior idade". "Às vezes ela nem lembra da queda e o hematoma pode aparecer meses depois. Como fizemos o acompanhamento, percebemos que o hematoma aumentou", afirmou o médico Rogério Tuma.

A cirurgia, chamada trepanação, consistiu em uma pequena perfuração do crânio, onde foram introduzidos drenos. "Não é uma abertura do crânio importante. Há uma cicatrização espontânea", explicou o médico Mauro Suzuki.

Presidente está tranquilo e nada de trabalho por enquanto.

Roberto Kalil, médico

Médicos explicam estado de saúde de Lula, que passou por cirurgia em São Paulo Imagem: Reprodução: Fabíola Perez

Cirurgia de emergência

Lula se queixou de dores de cabeça na tarde de ontem. O presidente deixou o Planalto às pressas pouco depois das 18h. Lula esteve consciente durante toda a viagem emergencial à capital paulista, que ocorreu por volta das 23h de ontem (9). A primeira-dama Rosângela Silva, a Janja, acompanha o presidente.

O presidente, de 79 anos, foi examinado na unidade de Brasília do Hospital Sírio-Libanês. Depois, foi transferido para a unidade de São Paulo do complexo hospitalar, onde foi realizado o procedimento.

A hemorragia decorreu do acidente doméstico sofrido por Lula no dia 19 de outubro. Na ocasião, ele caiu no banheiro do Palácio do Alvorada.

Agenda de Lula cancelada

Lula tinha programado para hoje um encontro com o primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico. O vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), estava em São Paulo e viaja a Brasília para receber o primeiro-ministro eslovaco.

Lula também tinha outros compromissos previstos. Ele se encontraria com os ministros da Casa Civil, Rui Costa, dos Transportes, Renan Filho, e da Saúde, Nísia Trindade.

"O procedimento cirúrgico foi realizado com sucesso, conforme boletim médico", escreveu no X o Advogado-geral da União, Jorge Messias. "Seguimos em oração e gratidão a Deus pela recuperação plena da saúde do nosso querido Presidente."