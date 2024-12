Trump promete perdoar réus de 6 de janeiro no primeiro dia de governo

Por Nathan Layne e Andrew Goudsward

(Reuters) - O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, disse em uma entrevista que foi ao ar no domingo que agiria em seu primeiro dia no cargo para perdoar os desordeiros envolvidos no ataque ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021, aumentando ainda mais as expectativas de uma ampla concessão de clemência.

"Vou agir muito rapidamente, no primeiro dia", disse Trump no programa "Meet the Press with Kristen Welker", da NBC News, quando questionado sobre quando planeja perdoar seus apoiadores que foram acusados no ataque que visava anular sua derrota nas eleições de 2020.

Trump disse a Welker que poderia haver "algumas exceções" para seus perdões se os indivíduos tivessem agido de forma "radical" ou "louca" durante o ataque, que deixou mais de 140 policiais feridos e levou a várias mortes.

Mas Trump descreveu os processos contra seus apoiadores como inerentemente corruptos e não descartou a possibilidade de perdoar os mais de 900 réus que já se declararam culpados, incluindo aqueles acusados de agir violentamente no ataque.

"Vou dar uma olhada em tudo. Vamos analisar os casos individuais", disse Trump.

Os comentários -- os mais detalhados de Trump sobre a questão dos indultos desde que ele derrotou a vice-presidente Kamala Harris na eleição de 5 de novembro -- provavelmente aumentarão as expectativas já altas de ações amplas assim que Trump tomar posse no cargo em 20 de janeiro.

"Ele continua a divulgar a mensagem pública cada vez mais próxima do que a comunidade do J6 está pedindo, que é a clemência para todos os 6 de janeiro", disse à Reuters Suzzanne Monk, uma defensora de longa data dos réus acusados no motim.

As esperanças entre os réus do 6 de janeiro e seus apoiadores de uma clemência ampla têm crescido na semana passada, depois que o presidente Joe Biden perdoou seu filho Hunter, marcando uma reversão de sua promessa de não interferir nos casos criminais de seu filho.

Biden disse que Hunter merecia um perdão porque foi vítima de perseguição política, um argumento que Trump provavelmente usará para justificar perdões em massa. Alguns críticos de Biden disseram que sua decisão diminuiria o custo político para Trump.

Kimberly Wehle, professora da Faculdade de Direito da Universidade de Baltimore, disse que temia que a anistia ampla para os réus de 6 de janeiro servisse para incentivar erroneamente a fomentação de distúrbios ou até mesmo a violência em nome de um presidente.

"A ideia de que ele vai recompensar as pessoas por violarem a lei em seu nome, em conexão com uma tentativa de derrubar resultados eleitorais legítimos... isso não tem precedentes", disse Wehle, autora de um livro recente sobre o poder de perdão presidencial.

Naquela que foi considerada a maior investigação criminal de todos os tempos nos Estados Unidos, pelo menos 1.572 réus foram acusados pelo ataque de 6 de janeiro, com crimes que vão desde a entrada ilegal em áreas restritas até conspiração sediciosa e agressão violenta.

Desse total, mais de 1.251 foram condenados ou se declararam culpados e 645 foram sentenciados à prisão, com penas que variam de alguns dias a 22 anos, de acordo com os dados mais recentes do Departamento de Justiça.

John Pierce, um advogado que representou dezenas de réus do 6 de janeiro, pediu a Trump que emitisse um perdão geral para todos os acusados de participar do motim.

"Simplesmente não sei como fazer isso de outra forma", disse ele, observando que seria difícil analisar qual conduta, dentre as dezenas de casos que já passaram pelo sistema jurídico, mereceria um perdão.

"Acho que você veria muitas pessoas infelizes na comunidade de 6 de janeiro" se os perdões fossem concedidos caso a caso, disse ele.

Na entrevista à NBC, Trump lamentou os detidos por longos períodos, dizendo que estavam sendo mantidos em "um lugar imundo e nojento que não deveria nem ter permissão para ser aberto". Ele os descreveu como vítimas de um "sistema muito desagradável".

O advogado Norm Pattis acredita que os perdões devem abranger seus clientes, Zachary Rehl e Joseph Biggs, dois ex-líderes do grupo militante Proud Boys, condenados a 15 e 17 anos de prisão depois que um júri os condenou por conspiração sediciosa.

Pattis disse que Trump, ao promover a ideia de que a eleição de 2020 havia sido roubada dele por meio de fraude generalizada -- uma afirmação para a qual não há provas -- levou seus clientes a acreditar que precisavam tomar medidas drásticas.

"Ele precisa assumir o fato de que criou um tremendo senso de expectativa com suas afirmações sobre uma eleição roubada, e as pessoas responderam a ele como presidente dos Estados Unidos", disse Pattis. "Eu esperaria que ele perdoasse amplamente."

Pattis disse que não estava claro como Trump poderia traçar uma linha excluindo alguns réus da clemência devido a atos de violência.

(Reportagem de Nathan Layne, em Nova York, e Andrew Goudsward)