Mouse sem fio está por R$ 35; veja avaliações de quem comprou

O Guia de Compras UOL encontrou um item ideal para quem faz apresentações ou trabalhos à distância: o mouse sem fio MS350, da Multi (antiga Multilaser), que promete um alcance de até 10 metros. O produto está com um preço interessante, custando R$ 34,97 na Amazon.

Segundo o fabricante, esse mouse tem um design ergonômico capaz de oferecer conforto durante longas horas de uso. Veja a seguir informações sobre o mouse e as opiniões de quem o comprou.

O que diz a Multi sobre esse mouse?

Leve, compacto e prático para usar em qualquer lugar

Com alcance sem fio de até 10 metros

Configuração Plug e Play: basta conectar o mouse e será possível usá-lo imediatamente

Resolução de 1.200 DPI, que garante mais precisão e agilidade na navegação

Alimentado por duas pilhas AAA

Ideal para apresentações ou trabalho à distância

Disponível em diferentes cores, que variam de preço

O que diz quem comprou?

Na Amazon, o mouse tem mais de 12 mil avaliações, com nota média de 4,3 estrelas (máximo de cinco). Segundo os consumidores, os principais pontos positivos destacados foram o conforto, tamanho e facilidade no uso.

Gostei bastante, ele é bonito e confortável na mão; ele não tem botão de liga e desliga, apaga sozinho quando não está sendo usado. Já tive outro mouse da Multilaser que durou anos. Espero que esse também dure. Ju Vulczak

Custo-benefício maravilhoso. Ele é pequeno e leve. Eu comprei porque era sem fio. Quando chegou, percebi que ele era menor do que o que eu estava usando até então. Se adapta muito mais ao tamanho da minha mão (sim, eu nunca tinha percebido que o tamanho do mouse fazia diferença). Indico para quem precisa levar de um lado para o outro ou, assim como eu, tem a mão pequena. Bruna

Após 2 meses de uso, o mouse continua excelente para as atividades diárias no computador. O mouse é confortável e tem um DPI bom, não sendo tão rápido e nem devagar, ideal. Para o uso comum, não causa dores nas mãos. Lucas Macedo

Amei esse mouse, ele é apenas perfeito! O tamanho é ótimo, ele é meio "aveludado", muito macio e dá vontade de ficar passando a mão sempre. Ele tem espaço para duas pilhas, mas achei a primeira pilha muito difícil de tirar depois que você coloca, porque ela fica lá no fundo. Ele vem com o USB para colocar e funciona perfeitamente para uso básico. Super indico! Para jogos pesados, ele já não deve servir, até porque é bem simples. Brenda

Pontos de atenção

Alguns consumidores, por outro lado, criticaram o mau funcionamento após meses de uso, além de clique duplo e lentidão. Confira alguns comentários:

Achei o mouse bem ok, me serviu no momento, mas ele é bem frágil. A rodinha que você controla para movimentar páginas [scroll] logo ficou sem funcionar e, depois que ele caiu, ficou impossível de usar, mas, nesse caso, a culpa é minha, obviamente. Só para exemplificar que evitem dar quedas nele. Entretanto, eu fiquei por um tempinho com o mouse, por 1 ano e meio. Achei ele bem confortável, minha mão é meio pequena. Mayara

Nos primeiros meses de uso tudo OK, pelo preço do produto é justo, mas, depois de uns 5 ou 6 meses de uso, os dois mouses que comprei deste modelo começaram a dar problema de clique duplo. Como usamos em um escritório, isso acabou incomodando muito. Com uns 8 meses de uso eles começaram a ranger a rodinha do mouse, em um deles parou quando utilizei grafite em pó. Já no outro não resolveu. Por ser barato serviu bem, mas, para uma vida útil maior, eu recomendo comprar outro mouse. Julia

No primeiro mês, tudo perfeito. Depois começou a travar. Gabriel

Comprei para usar no notebook do trabalho. Sinceramente? Não vale a pena. Ele é lento, acabo clicando indevidamente nos itens e o mouse dá um duplo clique sozinho às vezes. Se você usa pouco o mouse, vale pelo preço, agora se for usar muito, não compensa a raiva que vai passar. Jaqueline Pedroso

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.