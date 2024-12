Esquentou aí? Veja 3 opções de mini ar-condicionado para aliviar o calorão

Com a chegada do verão se aproximando, é importante se preparar para os dias de calor intenso. Pensando nisso, o Guia de Compras UOL selecionou modelos de mini ar-condicionado, que podem ser uma alternativa prática para aliviar o incômodo durante o calorão.

Os produtos selecionados combinam um ventilador interno com um reservatório de gelo ou água gelada, que permite a circulação de ar mais fresco. Os modelos também apresentam três velocidades (forte, médio e fraco) e ainda possuem a função de umidificar e ventilar o ambiente.

Entre as vantagens desse tipo de produto estão a praticidade de uso, o custo-benefício e também a capacidade de resfriamento, que geralmente supera a de um umidificador. No entanto, há pontos negativos como o alcance limitado do resfriamento. Confira a seguir a lista de dispositivos para ajudar a refrescar no verão:

Com três velocidades: forte, médio e fraco;

Possui um reservatório de 350 ml, que deve ser abastecido com água para funcionar entre seis a oito horas resfriando o ar;

Indicado para refrigerar áreas com até dois metros quadrados;

Funciona conectado ao computador ou carregador de celular;

Promete também umidificar o ambiente.

Possui 3 intensidades: forte, médio e fraco;

Reservatório com capacidade de 700 ml;

Funciona conectado ao computador ou carregador de celular (USB);

Além de refrigerar, umidifica e purifica o ar, de acordo com o fabricante;

É recomendado molhar o filtro e colocar no congelador antes de usar para deixar o ambiente mais frio.

Possui três velocidades: baixa, média e alta;

Reservatório de 600 ml;

Apresenta um sistema econômico de resfriamento, que usa o processo de evaporação da água;

Ideal para pequenos ambientes;

Além de refrigerar, também ventila e umidifica o ar, de acordo com o fabricante.

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.