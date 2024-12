Japão revisa para cima PIB do 3º trimestre e mantém vivas expectativas de aumento de juros

Por Satoshi Sugiyama e Leika Kihara

TÓQUIO (Reuters) - A economia do Japão expandiu no terceiro trimestre em um ritmo mais rápido do que o inicialmente relatado graças a revisões para cima no investimento de capital e nas exportações, mantendo vivas as expectativas do mercado quanto a um aumento da taxa de juros pelo banco central.

Porém, uma revisão para baixo no consumo ressalta a natureza frágil da recuperação econômica e deixa incertezas sobre quando o banco central poderá aumentar novamente os juros, sendo que um aumento em dezembro também não é garantido, segundo alguns analistas.

Os dados estarão entre os fatores que o Banco do Japão examinará em sua próxima reunião de política monetária em 18 e 19 de dezembro, quando alguns analistas esperam um aumento na taxa de juros de curto prazo ante os atuais 0,25%.

"Isso apoia a justificativa para um aumento da taxa em dezembro, embora a fraqueza do consumo seja uma preocupação", disse Takeshi Minami, economista-chefe do Norinchukin Research Institute.

O Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 1,2% em termos anualizados nos três meses até setembro, mostraram os dados revisados do Gabinete do Governo nesta segunda-feira, acima da mediana das previsões dos economistas e da estimativa inicial de crescimento de 0,9%.

Os números revisados se traduzem em uma expansão trimestral de 0,3% em termos ajustados pelos preços, em comparação com um crescimento de 0,2% nos dados preliminares divulgados em 15 de novembro.

A atualização foi causada, em parte, por um declínio menor do que o esperado nas despesas de capital, que caíram 0,1% no terceiro trimestre, em comparação com uma leitura preliminar de queda de 0,2%. A estimativa dos economistas era de um aumento de 0,1%.

A demanda externa, ou seja, as exportações menos as importações, reduziu o crescimento em 0,2 ponto percentual, menos do que a queda de 0,4 ponto na leitura preliminar, segundo os dados revisados do PIB.

O consumo privado, que responde por mais da metade da economia japonesa, aumentou 0,7%, menos do que a leitura preliminar de 0,9% de crescimento.