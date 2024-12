Esperamos controle da polícia, diz defensora autora de pedido ao STF

Do UOL, em São Paulo

A defensora pública Fernanda Balera, autora do pedido enviado ao STF (Supremo Tribunal Federal) para revisão do uso de câmeras corporais pela polícia em São Paulo, disse que espera maior controle da atividade policial após a determinação para o estado manter as gravações automáticas e ininterruptas.

O que aconteceu

Ela avaliou como "excelente" a decisão desta segunda-feira (9) do ministro Luís Roberto Barroso. "É uma oportunidade para alterar procedimentos e cobrar a polícia para ter maior compromisso com a redução da letalidade", afirmou ao UOL a coordenadora do Núcleo Especializado de Cidadania e Direitos Humanos. "Esperamos que haja uma mudança de orientação e controle da atividade policial."

Decisão obriga São Paulo a destinar câmeras para pontos de maior letalidade policial. "A alocação de equipamentos a partir de uma análise de risco de maior letalidade policial é algo que já vínhamos pedindo há tempos", diz Fernanda. Além disso, a defensora pública destaca que o ministro atende outros pontos solicitados pela Defensoria Pública de São Paulo, citando a "divulgação das informações do Programa Muralha Paulista e a investigação sobre o mau uso de câmaras em muitas situações".

"Esperamos que o governo cumpra a decisão. O governo vai ter que reformular o modelo que ele queria implementar", diz Fernanda. A defensora pública lembra que São Paulo viveu diversos episódios de violência policial na semana passada. "Infelizmente, tivemos que vivenciar esse aumento de letalidade por intervenção policial para vir uma decisão como essa. É muito importante ter mecanismos efetivos de controle policial. Esses casos não são exceção e reforçam a importância do equipamento."