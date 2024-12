Eli Lilly anuncia recompra de US$ 15 bi de ações e eleva dividendo pelo 7º ano seguido

O conselho de administração da farmacêutica Eli Lilly and Company aprovou nesta segunda-feira, 9, um novo programa de recompra de ações de US$ 15 bilhões. O programa anterior de recompra de ações da empresa, no valor de US$ 5 bilhões, foi concluído no quarto trimestre de 2024.

Além disso, pelo sétimo ano consecutivo, o conselho anunciou um aumento de 15% em seu dividendo trimestral e declarou um dividendo para o primeiro trimestre de 2025 de US$ 1,50 por ação.

"Como a Lilly entrou em um período de rápido crescimento, nossas prioridades de alocação de capital permanecem as mesmas. Continuaremos a nos concentrar no apoio a novos lançamentos, na expansão de nossa capacidade de fabricação e no avanço de nosso pipeline por meio de pesquisa e desenvolvimento e desenvolvimento de negócios", disse o vice-presidente executivo e diretor financeiro da empresa, Lucas Montarce.

"No entanto, dado o forte perfil de crescimento, também estamos aumentando o montante de capital que planejamos devolver aos acionistas. Esperamos executar esse programa nos próximos três anos", acrescentou ele.