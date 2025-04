Ray Dalio diz que guerra comercial de Trump colocou EUA "perto de uma recessão"

Por Isla Binnie

NOVA YORK (Reuters) - O bilionário Ray Dalio, fundador de um dos maiores hedge funds do mundo, disse neste domingo que a guerra comercial do presidente Donald Trump aproximou os Estados Unidos da recessão.

Ele foi questionado no programa "Meet the Press", da NBC, se achava que a maior economia do mundo poderia entrar em recessão, geralmente entendida como um declínio significativo na produção, como resultado de uma guerra comercial que abalou os mercados globais nas últimas semanas.

O fundador da Bridgewater Associates disse: "acredito que agora estamos em um ponto decisivo e muito próximos de uma recessão."

O plano tarifário inclui taxas sobre dezenas de países, mas as datas de início planejadas para muitos deles mudaram abruptamente na semana passada, com uma pausa de 90 dias para produtos de muitos lugares, exceto da China.

Dalio disse que isso foi "muito perturbador" e que o impacto das tarifas foi "como jogar pedras no sistema de produção".

Ele também expressou preocupação com o potencial impacto combinado da dívida dos EUA, do déficit orçamentário dos EUA e da tensão política global.

"Estamos tendo mudanças profundas na ordem mundial... se você considerar tarifas, se você considerar dívidas, se você considerar uma potência emergente desafiando o poder existente... A maneira como isso for tratado pode produzir algo muito pior do que uma recessão."

Ele invocou as crises de mercado de 1971 e 2008 e disse que a situação atual "poderia ser mais grave do que aquelas se essas outras questões ocorressem simultaneamente".

Dalio fundou a Bridgewater, sediada em Connecticut, há cerca de 50 anos e tem 175 investidores, incluindo fundos de pensão, fundações e bancos centrais.