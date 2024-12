Confiança dos investidores da zona do euro cai em dezembro para nível mais baixo em mais de um ano

FRANKFURT (Reuters) - A confiança dos investidores na zona do euro caiu em dezembro, atingindo o nível mais baixo em mais de um ano, mostrou uma pesquisa nesta segunda-feira, com a Alemanha permanecendo como um obstáculo para o bloco já que as eleições antecipadas de fevereiro não conseguiram inspirar confiança.

O índice Sentix para a zona do euro caiu para -17,5 em dezembro, de -12,8 em novembro, o nível mais baixo desde novembro de 2023 e uma queda maior do que a previsão de -13,5 feita por analistas consultados pela Reuters.

"Após o anúncio de novas eleições para o Bundestag alemão, não há clima de otimismo", disse a pesquisa, acrescentando que, com relação à principal economia da Europa, "a recessão continua onipresente".

A pesquisa com 1.148 investidores, realizada de 5 a 7 de dezembro, mostrou que as expectativas também caíram para -5,8 em dezembro, em comparação com -3,8 pontos do mês passado.

A pontuação da situação atual para a união monetária recuou para seu nível mais baixo em mais de dois anos, chegando a -28,5 em dezembro, em comparação com -21,5 em novembro.

A confiança dos investidores na Alemanha também caiu para -33,2 em dezembro, abaixo dos -29,8 em novembro, segundo a pesquisa.

