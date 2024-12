Com queda de Assad na Síria, primeiro-ministro concorda em entregar poder a rebeldes

O primeiro-ministro do governo deposto da Síria, Bashar al-Assad, concordou em transferir o poder para o Governo de Salvação liderado pelos rebeldes, após a tomada de Damasco e a fuga de Assad para a Rússia.

O que aconteceu

A transferência de poder marca o fim de 13 anos de guerra civil na Síria. O governo da família Assad, que durou mais de 50 anos, chega ao fim, trazendo esperança e incerteza para os sírios e refugiados.

Os preços do petróleo subiram mais de 1% devido à instabilidade no país. Analistas apontam que a situação pode aumentar a instabilidade regional, apesar da Síria não ser um grande produtor de petróleo.

Damasco começou a retomar sua rotina nesta segunda-feira. O tráfego voltou às ruas e as pessoas saíram após o toque de recolher noturno, mas muitas lojas permaneceram fechadas.

Combatentes rebeldes se reuniram na Praça Umayyad em Damasco. Firdous Omar, um dos combatentes desde 2011, expressou desejo de voltar à vida civil como agricultor em Idlib.

Mohammed Jalali anunciou a entrega do poder ao Governo de Salvação. Em entrevista à Al Arabiya, Jalali afirmou que a transição pode levar alguns dias.

Ahmed al-Sharaa (Abu Mohammed al-Golani) discutiu um governo de transição com Jalali. Segundo uma fonte da Reuters, Golani prometeu reconstruir a Síria.

Mohamed al-Bashir liderará a autoridade de transição. Al Jazeera informou que ele dirigiu o Governo de Salvação antes da ofensiva que tomou Damasco.

Impacto regional e internacional

A ofensiva rebelde encerrou uma guerra devastadora na Síria. A guerra resultou em centenas de milhares de mortes e uma crise global de refugiados.

Presos políticos foram libertados das prisões sírias. O regime anterior era conhecido por sua severidade no tratamento dos prisioneiros políticos.

Refugiados sírios começam a retornar aos seus lares. Países europeus suspenderam pedidos de asilo enquanto aguardam maior clareza sobre a situação em Damasco.

Governos regionais buscam estabelecer novos laços com os insurgentes. O Catar iniciou contatos com o HTS e planeja dialogar com Bashir; os EUA também estão se comunicando com grupos sírios por meio de intermediários.