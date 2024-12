Brasil ganhou 19 bilionários em 2024; veja quem são os mais ricos

O Brasil "ganhou" 19 bilionários em 2024, mostra levantamento feito pelo banco suíço UBS.

O que aconteceu

País tem 60 bilionários. É uma alta de 33% em relação a 2023, quando o país tinha 45 super-ricos.

Vice-líder no continente. Relatório "Billionaire Ambitions Report 2024" coloca o Brasil como o segundo país das Américas com mais bilionários, atrás apenas dos EUA (com 835).

Nomes não são revelados. Diferentemente da Forbes (leia mais abaixo), lista não fala nomes, mas mostra também que três brasileiros deixaram de ser bilionários em 2024, e um mudou do país.

Soma das fortunas ultrapassa R$ 943 bilhões. Montante equivale a US$ 154,9 bilhões em 2024 ante US$ 112,5 bilhões (R$ 685,1, na cotação atual) registrados no ano passado. Canadá e México, mesmo com menor número de bilionários do que o Brasil, têm maior acúmulo de riquezas: US$ 213,3 bilhões (R$ 1,3 trilhão) e US$ 199,7 bilhões (R$ 1,2 trilhão), respectivamente.

EUA lideram índice. País saltou de 751 bilionários em 2023 para 835 neste ano, uma alta de 27,6%. O valor acumulado das fortunas é de US$ 5,838 trilhões (R$ 35,55 trilhões).

Quem são os brasileiros mais ricos, segundo a Forbes

Lista da Forbes apontou cofundador do Facebook como o brasileiro mais rico da história. Eduardo Saverin alcançou o recorde em agosto com fortuna estimada em R$ 155,97 bilhões.

Veja a lista:

Eduardo Luiz Saverin: R$ 155,97 bilhões; Vicky Sarfati Safra e família: R$ 110,17 bilhões; Jorge Paulo Lemann e família: R$ 91,81 bilhões; Marcel Herrmann Telles e família: R$ 60,82 bilhões; Carlos Alberto da Veiga Sicupira e família: R$ 49,35 bilhões; Fernando Roberto Moreira Salles: R$ 38,45 bilhões; Pedro Moreira Salles: R$ 36,15 bilhões; Alexandre Behring da Costa: R$ 34,82 bilhões; André Santos Esteves: R$ 32,71 bilhões; Miguel Gellert Krigsner: R$ 28,69 bilhões.

As 10 empresas que mais 'criam' bilionários no Brasil

Ranking da Forbes também destacou as dez empresas brasileiras que mais são "celeiros" para bilionários. Lista considera número de membros que são bilionários (por herança ou participação). O valor dos patrimônios somados não é o principal critério.