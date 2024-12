BP e JERA combinarão operações de energia eólica offshore em joint venture

Por Ron Bousso

LONDRES (Reuters) - A BP e a geradora de energia japonesa JERA concordaram em formar uma joint venture autônoma combinando suas operações eólicas offshore, um passo importante nos esforços do CEO Murray Auchincloss para reduzir o foco da BP em energias renováveis.

O empreendimento 50-50, chamado JERA Nex bp, incluirá ativos operacionais e projetos em desenvolvimento com uma capacidade de geração potencial de 13 gigawatts, disse a BP em comunicado.

Os parceiros concordaram em fornecer até 5,8 bilhões de dólares em financiamento para projetos aprovados pela joint venture até 2030, com a BP contribuindo com até 3,25 bilhões de dólares e a JERA pagando até 2,55 bilhões de dólares, já que os ativos da BP na JV ainda não foram desenvolvidos.

Auchincloss, CEO da BP, tem enfrentado pressão para melhorar o desempenho da empresa desde que assumiu o cargo em janeiro, já que as ações do grupo estão com desempenho inferior ao de seus concorrentes em meio a preocupações com a estratégia de transição energética.

As ações da BP subiam 2%, superando o desempenho do setor. No ano, os papéis da petroleira caíram 19% até o momento, em comparação com um ganho de 1% da rival Shell.

A energia eólica offshore foi um pilar da estratégia do ex-CEO Bernard Looney para reduzir as emissões de gases de efeito estufa da BP, aumentando rapidamente a capacidade de energias renováveis e diminuindo os investimentos em petróleo.

O aumento dos custos de desenvolvimento, problemas da cadeia de suprimentos e a inflação mais alta pesaram muito sobre o setor eólico offshore nos últimos anos.

Auchincloss disse que adotará uma abordagem pragmática, concentrando-se em operações de maior retorno, principalmente em petróleo e gás, enquanto reduz os gastos com investimentos no segmento de baixo carbono.

A Reuters informou em outubro que a BP estava considerando vender uma participação minoritária em seu negócio de energia eólica offshore, citando fontes com conhecimento do assunto.

As empresas contribuirão com participações que compreendem cerca de 1 GW de capacidade de geração líquida de parques eólicos em operação e um pipeline de projetos com cerca de 7,5 GW de capacidade, além de arrendamentos adicionais garantidos com cerca de 4,5 GW de capacidade potencial.

A JERA, que é propriedade da Tokyo Electric Power Company (TEPCO) e da Chubu Electric Power, ingressou no setor eólico offshore em 2019. Posteriormente, dividiu seus ativos de renováveis na JERA Nex, que possui e opera parques eólicos na Europa, Ásia e Austrália.

A BP entrou no mercado eólico offshore em 2019 e tem um pipeline de desenvolvimento com uma capacidade de geração de 9,7 GW concentrada no Mar do Norte britânico, na Alemanha e na Costa Leste dos EUA.

(Reportagem de Ron Bousso)