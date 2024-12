'Não entendo o motivo de atirar em 2 crianças', diz tia de baleados no RJ

Do UOL, no Rio

Dois irmãos — uma menina de 5 anos e um menino de 10 — foram baleados na noite de sexta-feira (6), na Gardênia Azul, região de Jacarepaguá, zona oeste do Rio de Janeiro. Na mesma ação, uma mulher foi atingida por um tiro.

Os três baleados foram socorridos no hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, e não correm risco de morrer. A mulher e a menina de 5 anos receberam alta, enquanto o menino de 10 anos continua em observação no hospital.

A principal suspeita da polícia e de moradores da região é a de que os tiros foram disparados por milicianos de Rio das Pedras que tentaram invadir a Gardênia Azul na madrugada entre sexta-feira e sábado (7). Ninguém foi identificado e preso até esta publicação.

A tia das crianças, a faxineira Vânia Pereira, 53, conta que tinha ido buscar os sobrinhos na casa da mãe dela na Vila Kennedy, em Bangu, também zona oeste, para que eles pudessem passar o final de semana com ela na Gardênia Azul.

Vânia contou ao UOL que, assim que desceram do ônibus, as crianças saíram na frente, pela calçada. A faxineira acompanhava a mãe, de 71 anos, e um filho com necessidades especiais, quando ouviu dele que viu alguém armado passar.

"Assim que meu filho falou da arma, os tiros começaram. A gente estava de costas, mas foi muito rápido, não vi nada, se [quem atirou] estava de carro, de moto ou a pé", diz. Testemunhas afirmam que os atiradores estavam sobre uma motocicleta.

A menina foi atingida no ombro. O menino, na coxa. "Não entendo o motivo de atirar em duas crianças. Foi horrível aquilo ali. Nem eu entendo. A rua estava tranquila", afirma.

Vânia diz que toda a família está em estado de choque: "eles [as crianças] falam que se recuperaram muito rápido. Foi a mão do Senhor. Mas as crianças estão muito abaladas. A gente também. Eles nem entenderam ainda, sabe? Minha mãe é idosa e está passando mal até agora."

Somente neste ano, 23 crianças foram baleadas no RJ — o número indica média de quase duas crianças baleadas por mês no estado. Além das crianças, 34 adolescentes foram atingidos por tiros no estado neste ano.