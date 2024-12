Chuvas fortes causam estragos em 14 cidades em SC, diz Defesa Civil

Ao menos 14 cidades catarinenses registraram estragos após as fortes chuvas que atingiram hoje (7) o estado. As informações são do boletim mais recente da Defesa Civil do estado, divulgado às 16h (horário de Brasília).

O que aconteceu

Relataram ocorrências os municípios de:

Araquari: chuvas intensas, 30 pessoas afetadas;

chuvas intensas, 30 pessoas afetadas; Bom Retiro: enxurradas e inundações, 50 residências afetadas e queda de barreira;

enxurradas e inundações, 50 residências afetadas e queda de barreira; Caçador : chuvas intensas, 38 pessoas afetadas e cinco desabrigados;

: chuvas intensas, 38 pessoas afetadas e cinco desabrigados; Dionísio Cerqueira: chuvas intensas e enxurradas, autoridades estão fazendo levantamento de danos;

chuvas intensas e enxurradas, autoridades estão fazendo levantamento de danos; Fraiburgo: chuvas intensas, dez pessoas afetadas;

chuvas intensas, dez pessoas afetadas; Guarujá do Sul: chuvas intensas e enxurradas (autoridades estão fazendo levantamento de danos);

chuvas intensas e enxurradas (autoridades estão fazendo levantamento de danos); Itapoá: chuvas intensas, vias interditadas;

chuvas intensas, vias interditadas; Joinville: chuva intensa com alagamentos pontuais (autoridades estão fazendo levantamento de danos);

chuva intensa com alagamentos pontuais (autoridades estão fazendo levantamento de danos); Lajeado Grande: risco de deslizamento, com duas residências afetadas;

risco de deslizamento, com duas residências afetadas; Palma Sola: chuvas intensas e enxurradas (autoridades estão fazendo levantamento de danos);

chuvas intensas e enxurradas (autoridades estão fazendo levantamento de danos); Ponte Serrada: alagamentos pontuais;

alagamentos pontuais; Princesa: chuvas intensas e enxurradas (autoridades estão fazendo levantamento de danos);

chuvas intensas e enxurradas (autoridades estão fazendo levantamento de danos); São Francisco do Sul: chuvas intensas, vias interditadas;

chuvas intensas, vias interditadas; Xanxerê: alagamentos pontuais.

Não registraram alterações os municípios de: Florianópolis, Itajaí, Blumenau, Rio do Sul, Taió, Jaraguá do Sul, Canoinhas, Tubarão, Criciúma, Araranguá, Curitibanos, Joaçaba, Chapecó e Maravilha.

Maior cidade do estado ficou debaixo d'água. Joinville, cidade mais populosa do estado, com 616,3 mil habitantes, registrou 106 mm de chuva em 24 horas. Vídeos mostram a região central da cidade completamente alagada. O transporte coletivo chegou a ser suspenso pela manhã, e o início do vestibular para a UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina) foi postergado em duas horas no município.

Prefeito de Joinville, Adriano Silva (Novo), disse que "a água está baixando, e que as pessoas estão voltando a se locomover normalmente". "Não temos serviços públicos parados e o comércio funciona normalmente", disse. Contudo, o UOL ouviu moradores de Joinville que enfrentaram dificuldades para trabalhar na região central da cidade mais cedo.

Crianças ficaram ilhadas em igreja pela manhã. Um grupo fazia aula de catequese às 9h, quando caiu o temporal. O pároco Edvaldo Nogueira contou que a água subiu em 20 minutos, e que os alunos tiveram de subir em cima das mesas.

Água invadiu a Paróquia Santo Antônio, no bairro do Bom Retiro Imagem: Arquivo pessoal de Edvaldo Nogueira

Previsão é que chuva persista até segunda (9), segundo a Defesa Civil. Nos próximos dois dias, grande parte do estado terá tempo nublado e chuvoso, com risco moderado a alto para ocorrências meteorológicas, principalmente nas áreas da divisa com o Paraná.

Governador do estado publicou alerta sobre chuvas. Nas redes sociais, Jorginho Mello (PL) pediu que os catarinenses mantenham-se atentos e informados nos números 199 e 193.

Orientações para a população:

Evite áreas sujeitas a alagamentos e evite atravessar ruas alagadas e pontilhões submersos.

Em caso de temporais, evite atividades ao ar livre, buscando abrigo em locais seguros.

Ao observar estalos em regiões de encosta, trincas em paredes e no solo e inclinação de postes e muros, procure um local seguro.

Para acompanhar os Avisos e Alertas Meteorológicos emitidos pela SDC (Secretaria da Defesa Civil), envie uma mensagem de texto para o número 40199 com o número do seu CEP.

PR e RS também registram chuva

Paraná também tem registro de mais de 100 mm de chuva. Em Dois Vizinhos foram 128 mm nas últimas 24 horas - a contagem vai das 9h de sexta-feira (6) até 9h de sábado (7), conforme a MetSul. Outras cidades também tiveram acumulado significativo de chuva: Francisco Beltrão (110 mm), Laranjeiras (103 mm) e Cantagalo (101).

No Rio Grande do Sul cidades registraram volume menor de chuva. Em Horizontina foram 96 mm em 24 horas. Já Palmeira das Missões teve 82 mm e Passo Fundo 81 mm, conforme a MetSul.

Expectativa de 200 mm de chuva em alguns municípios. Conforme a MetSul, a chuva forte é provocada por uma frente fria que está sendo impulsionada por uma massa de ar polar frio de forte intensidade para essa época do ano. "A MetSul Meteorologia projeta volumes acima de 100 mm numa extensa área que vai do Norte do Rio Grande do Sul, passa por Santa Catarina e chega ao Paraná, mas devem ser esperadas marcas perto e acima de 200 mm em muitos municípios", informou.