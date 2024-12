'Não podemos continuar aceitando sistema dominado pela hegemonia do dólar', diz Luis Arce

O presidente da Bolívia, Luis Arce, criticou o que classifica como a "hegemonia do dólar" no atual sistema econômico internacional. Para o líder, os países do Mercosul devem se unir para criar um modelo mais representativo.

"Não podemos continuar aceitando um sistema dominado pela hegemonia do dólar, com imposições de sanções e medidas coercitivas unilaterais", afirmou Arce, durante a rodada de pronunciamentos presidenciais após o anúncio do Acordo de Parceria entre Mercosul e União Europeia nesta sexta-feira.

Neste cenário, defendeu que as lideranças latino-americanas trabalhem juntas para construir um "sistema multipolar mais justo e representativo para que todos os países tenham a mesma oportunidade de desenvolvimento". "A integração é o caminho para enfrentar os desafios do contexto internacional", complementou.

Nesse sentido, ele disse ainda que o Mercosul é um "espaço fundamental para materializar objetivos comuns" e que a Bolívia tem atuado para trabalhar ativamente nos direitos e deveres do bloco econômico.