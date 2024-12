'Whatsapp dos traficantes': Europol desmantela rede mundial alternativa de comunicação entre criminosos

Uma investigação conjunta, envolvendo a França e a Holanda, desmantelou um sofisticado serviço de mensagens criptografadas usada pelo crime organizado chamado Matrix. A polícia conseguiu descriptografar mais de dois milhões de mensagens, em 33 idiomas.

Durante uma operação coordenada, apoiada pelas agências de cooperação europeias da Justiça e da Polícia, Eurojust e Europol, que durou três meses, foram monitoradas mensagens de possíveis criminosos, que agora serão usadas para dar suporte a outras investigações, de acordo com a Europol.

O aplicativo de mensagens Matrix era usado por grupos criminosos envolvidos no tráfico internacional de drogas, armas e lavagem de dinheiro. São "mensagens criptografadas criadas por criminosos para criminosos", diz o comunicado do Europol, de terça-feira (3). A criptografia converte dados legíveis em outro formato que somente as pessoas com a senha correta podem decodificar e visualizar e é usada para garantir a privacidade dos usuários.

Três pessoas foram detidas na terça-feira, uma em Paris, onde está sob custódia policial, e as outras duas na Espanha.

Ao todo, foram apreendidos na Espanha uma casa avaliada em € 15 milhões (cerca de R$ 88 milhões), quatro veículos de luxo, € 145 mil em dinheiro e € 500 mil em criptomoedas, detalhou a comissária de polícia Julie Benoit, chefe de investigações cibernéticas do Ofac, escritório francês de luta contra o crime cibernético.

Ela acrescentou que foram realizadas 13 operações de busca, incluindo as de seis casas na Lituânia. "Também foram descobertos 970 telefones equipados com o aplicativo Matrix", disse ela.

"Cerca de 40 servidores, baseados principalmente na França e na Alemanha, foram desativados" durante a operação policial que, além da França e da Holanda, também envolveu Espanha, Alemanha, Itália e Lituânia.

Usuário de vários países

Matrix "foi descoberta pela primeira vez pelas autoridades holandesas no telefone de um homem condenado pelo assassinato de um jornalista holandês em 2021", afirmou o comunicado de imprensa da Europol e da Eurojust.

Em 2022, na França, a Jurisdição Nacional de Combate ao Crime Organizado (Junalco) foi mobilizada devido a suspeitas da presença de servidores de dados situados em território francês e as investigações foram confiadas à Ofac.

Em 2024, os investigadores de uma "força-tarefa" franco-holandesa conseguiram acompanhar "as conversas dos usuários ao vivo". Mais de 2,3 milhões de mensagens em 33 idiomas foram interceptadas e descriptografadas durante a investigação. Foram descobertos então 8.000 usuários do aplicativo de mensagens.

Tecnologia usada pelo crime organizado

Esta não é a primeira vez que a polícia consegue derrubar sistemas de mensagens usados por criminosos. O desmantelamento em 2020 da rede global de comunicações criptografadas EncroChat foi um ponto importante na luta contra o crime organizado.

Em 2021, eles conseguiram se infiltrar no Sky ECC, outro aplicativo utilizado por grupos criminosos, que o consideravam inviolável. Outros serviços como Ghost e Exclu também foram desativados.

Durante a investigação do Matrix, "rapidamente se tornou evidente que a infraestrutura desta plataforma era tecnicamente mais complexa do que plataformas anteriores como Sky ECC e EncroChat", explicaram as agências europeias. "Os fundadores estavam convencidos de que o serviço era mais seguro do que as aplicações anteriores", sublinharam Eurojus e Europol, explicando que era necessário um convite para aderir ao serviço.

"Assim que um sistema de mensagens criptografadas é descoberto, outros surgem", observa Benoit.

(RFI e AFP)