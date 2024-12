Agressor que deu cintadas em homem negro é indiciado por tortura e racismo

Do UOL, em São Paulo

A Polícia Civil indiciou por tortura e racismo o homem branco flagrado agredindo um homem negro, de 45 anos, com golpes de cinto em Itaúna (MG). O agressor ofereceu R$ 10 para dar cintadas na vítima, que vive em situação de rua e tem a saúde mental fragilizada.

O que aconteceu

Investigação concluída foi encaminhada à Justiça. Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais, além do agressor, de 44 anos, o homem que gravou o crime, 32, também foi indiciado por tortura e racismo. O crime repercutiu após o vídeo da ação ser divulgado nas redes sociais no Dia da Consciência Negra, no último dia 20 de novembro.

Se condenados, as penas a cada um podem chegar a 15 anos de prisão. O homem gravado agredindo a vítima segue preso preventivamente (por tempo indeterminado), enquanto o outro responde inicialmente em liberdade. Os nomes deles não foram divulgados.

O agressor já tinha passagens por furto e violência doméstica, segundo a investigação.

Como os nomes dos indiciados não foram divulgados, a reportagem não conseguiu contato com eles para pedidos de posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.

Relembre o caso

Homem negro foi filmado sendo agredido com cintadas. O caso aconteceu em Itaúna, cidade a 80 km de Belo Horizonte, no dia 10 de novembro, mas ganhou repercussão no Dia da Consciência Negra.

Agressor ofereceu R$10 para açoitar o homem negro. No vídeo, o homem com camisa branca sugere que o homem negro é dependente químico e estaria fazendo aquilo para comprovar o vício da vítima.

"Quer usar droga, não quer trabalhar não? (...) Vai querer os dez? Vem cá. Outra coisa, viu, meus seguidores da internet, isso aqui não é escravidão, não é pela cor dele não, porque para Deus todo mundo é preto, é branco, é rosa (...) Isso é para você ver a safadeza. O que o vício gera", narra o homem durante o vídeo. Após o discurso, endossado pela pessoa que registra o momento em imagens, ele desfere golpes de cinto contra o homem.

Agressor foi preso no dia 22 de novembro. Apesar do caso ter acontecido em Itaúna, o homem, que não teve identidade revelada, mora em Pará de Minas, cidade vizinha.

Homem confessou que agrediu a vítima, mas disse que estava sob efeito de drogas e que tudo se tratava de uma "brincadeira". Após a Polícia Militar de Pará de Minas localizar o indivíduo em Nova Serrana, outra cidade no entorno de Itaúna, ele revelou que era o autor das cintadas e que o caso aconteceu em um bar durante uma "brincadeira".

A vítima foi identificada pela polícia e prestou depoimento.