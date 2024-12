Jornalista não chorou por suposto interesse de Musk em comprar canal de TV

A jornalista Rachel Maddow não chorou ao vivo ao saber que o milionário Elon Musk pretendia comprar a emissora de TV norte-americana MSNBC, na qual ela trabalha, como afirmam posts compartilhados nas redes sociais.

O vídeo que circula nas publicações enganosas é de 2018 e mostra Rachel se emocionando com uma reportagem sobre bebês e crianças de imigrantes levados à força para abrigos no Texas.

O que diz o post

A publicação traz um vídeo que mostra Rachel chorando em um programa de TV. A jornalista tenta pronunciar uma frase, mas, visivelmente emocionada, não consegue completá-la e pede desculpas. Ela pede para que seja exibido uma imagem, e é veiculado um post de Musk com um meme sobre seu interesse em comprar a MSNBC. "Acho que não tenho que interferir nisso", diz a âncora na sequência.

Abaixo, há o seguinte texto: "Jornalista chora ao saber que Elon Musk pode comprar emissora onde trabalha". Uma foto do empresário completa a postagem.

Por que é falso

Rachel Maddow chorou ao noticiar crianças sendo retiradas à força dos pais. Uma busca reversa por imagem (aqui) revela que o trecho do vídeo utilizado nas peças desinformativas foi retirado do programa The Rachel Maddow Show, da MSNBC. Nele, a jornalista comenta uma reportagem veiculada pela agência de notícias Associated Press que mostrou bebês e crianças sendo retirados à força de seus pais na fronteira dos EUA com o México e levados para abrigos no Texas, com a chancela do governo do então presidente Donald Trump (aqui, em inglês). O vídeo original não faz qualquer menção a Elon Musk ou a um suposto interesse do empresário em comprar a MSNBC.

Vídeo original é de 2018 e não traz post de Musk. A reportagem da AP foi publicada em 20 de junho de 2018, mesma data na qual a citada edição do programa de Rachel Maddow foi ao ar (aqui e abaixo, em inglês). No trecho original em que pede a entrada de uma imagem, a jornalista diz: "Ponham uma imagem disso. Obrigada. Temos? Não". Em seguida, ela começa a ler a notícia (a partir de 0:29). Em momento algum é inserida qualquer postagem de Musk.

Imprensa noticiou reação da jornalista na época. Veículos de comunicação noticiaram a reação de Rachel (aqui, aqui e aqui, em inglês), sempre destacando que ela se emocionou com a reportagem da AP sobre as crianças.

Rachel se desculpou por não conseguir ler notícia. Em seu perfil no X (antigo Twitter), a âncora da MSNBC publicou um post pedindo desculpas. "É meu trabalho ser capaz de falar enquanto estou na TV", disse, reproduzindo na sequência o texto da AP que tentou ler ao vivo (aqui e abaixo, em inglês).

"Trump administration officials have been sending babies and other young children forcibly separated from their parents to at least three "tender age" shelters in South Texas...



2/6 -- Rachel Maddow MSNBC (@maddow) June 20, 2018

Musk insinuou possível interesse em comprar MSNBC. O UOL Confere pesquisou no Google sobre a intenção de o milionário adquirir a MSNBC (aqui) e verificou tratar-se de algo recente. A Comcast, empresa que administra a emissora, anunciou um plano de reestruturação que pode levá-la a se desfazer da MSNBC, principalmente após a volta de Trump à Casa Branca (aqui, em inglês). Em seu perfil no X, Musk postou o meme utilizado nas publicações desinformativas para falar sobre o assunto: "E não nos deixes cair em tentação" (aqui e abaixo, em inglês).

And lead us not into temptation ? pic.twitter.com/0FG24fdwUc -- Elon Musk (@elonmusk) November 24, 2024

Milionário fez posts irônicos sobre comprar emissora. Ainda em seu perfil oficial no X, Musk fez outra publicação abordando o assunto: "O desfecho divertido, especialmente se for irônico, é o mais provável" (aqui e abaixo, em inglês). Ele ainda respondeu a uma piada de Donald Trump Jr, filho do presidente eleito dos EUA, que disse "ter a ideia mais divertida de todos os tempos" ao comentar uma notícia sobre a possível venda da MSNBC. "Quanto custa?", escreveu o empresário (aqui e abaixo, em inglês).

The most entertaining outcome, especially if ironic, is most likely https://t.co/YX2EznXfoF -- Elon Musk (@elonmusk) November 22, 2024

Viralização. Até a tarde desta quarta, um post no Threads tinha mais de 1.400 curtidas.

Este conteúdo também foi checado por Aos Fatos.

