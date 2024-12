Embraer assina contratos que totalizam R$249 mi para desenvolvimento e entrega de radares

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - A Embraer informou nesta quarta-feira que assinou dois contratos, um com a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), para prosseguir com o desenvolvimento de um radar multimissão, e outro com o Exército brasileiro, para a entrega de uma unidade de radar de vigilância.

O contrato com o Exército pelo radar SABER M200 Vigilante, já na configuração de série, é de 102 milhões de reais, enquanto o acordo com a Finep envolvendo o radar SABER M200 Multimissão totaliza 147 milhões de reais, afirmou a fabricante de aeronaves em comunicados separados.

Os acordos foram firmados no âmbito da Mostra BID Brasil, feira nacional de defesa e segurança, disse a Embraer.

O processo com o Exército prevê ainda a continuidade da avaliação técnica e operacional do equipamento e seu futuro emprego nas unidades de Artilharia Antiaérea dos militares, afirmou a fabricante, que também atua nos segmentos de aviação comercial, executiva e agrícola.

Eles serão os primeiros operadores do radar de vigilância visando a aplicação de defesa antiaérea de baixa e média altura, o que deve servir de referência para explorar oportunidades de uso pelas demais Forças Armadas e de exportação, disse a Embraer.

Já a Finep afirmou em comunicado da Embraer que o apoio ao desenvolvimento do radar multimissão representa "a continuidade de uma longa tradição de apoio ao desenvolvimento de uma família de radares pelo Exército brasileiro".

"O Radar M200 Multimissão será instrumento fundamental para constituirmos um Sistema de Defesa Antiaérea de Média Altura, essencial para fortalecer a capacidade de dissuasão de nosso país", disse o presidente da Finep, Celso Pansera, na nota.