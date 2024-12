Brasileira é agredida e roubada após ter apartamento invadido em Paris

Do UOL, em São Paulo

Uma influenciadora brasileira diz que teve o apartamento alugado em Paris invadido por criminosos, que roubaram e agrediram ela e duas amigas. O crime teria acontecido no dia 16 de novembro, mas foi compartilhado nas redes sociais no domingo (1).

O que aconteceu

Marcela Carvalho conta que decidiu alugar um apartamento na plataforma Airbnb com três amigas após passar um tempo sozinha na capital francesa. A invasão aconteceu, segunda ela, quando estava no último dia da viagem.

Duas amigas saíram para um shopping, enquanto ela ficou no apartamento com a outra amiga. Marcela diz que as duas mulheres que haviam saído brigaram, e uma delas voltou para o local.

A amiga que faltava voltar mandou uma mensagem avisando que estava chegando em dez minutos. Pouco depois, a campainha do apartamento tocou, e elas acharam que era a amiga na porta. "Ela [uma das mulheres] foi recebida com socos. Eram sete homens armados falando francês, gritando muito. A gente não entendia o que eles falavam", disse Marcela em um vídeo publicado no Instagram.

A influenciadora afirma que os criminosos puxaram ela e uma das amigas pelo cabelo em direção ao quarto. Lá, Marcela teve a calça rasgada e foi agredida com a amiga.

Os criminosos bateram na cabeça delas com uma arma. Eles foram embora após a amiga que estava a caminho tocar a campainha.

Foram roubados celulares, compras em lojas de grife, passaporte de uma das vítimas, cerca de 900 euros (R$ 5,7 mil) e cartões de crédito. "Tudo revirado, eu estava em pânico. Minhas amigas machucadas", lembra Marcela.

Desprezo da polícia

A influenciadora diz no vídeo que ela e as amigas foram desprezadas pela polícia francesa. "Muitas perguntas sobre por que estávamos sozinhas, o que estávamos fazendo lá, com o que a gente trabalhava", disse a brasileira.

Marcela também reclama do tratamento que recebeu no consulado do Brasil em Paris. "Após muita insistência, me permitiram fazer uma carta de próprio punho contando o que aconteceu, porque eu não tinha acesso a telefones para enviar o email", disse.

Ela ainda afirma que o Airbnb cancelou a reserva por "forma de segurança". Após três dias do crime, a plataforma teria oferecido três diárias em algum hotel. A influenciadora também afirma que não conseguiu acionar o seguro-viagem, fornecido pela Real Seguro Viagem, que foi encerrado no dia seguinte ao crime. "Alegaram que não cobriam esse tipo de problema e que toda cobertura acabou no dia anterior, sem nenhuma compaixão".

O UOL tenta contato com o Itamaraty, Airbnb e Real Seguro Viagem para envio de posicionamento. Se houver resposta, o texto será atualizado.