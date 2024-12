Conheça 3 técnicas caseiras para tirar pelos das roupas por menos de R$ 20

Quem tem animal de estimação em casa, assim como eu, sabe que um dos únicos problemas em abraçá-los e apertá-los é a quantidade de pelos que eles soltam nas roupas. E como convivo com isso há anos, pensei em testar técnicas simples que permitem retirar qualquer pelinho com materiais que já temos em casa ou que são bem baratinhos.



No geral, testei três que foram excelentes para retirada dos pelos e outros fiapinhos das roupas. São elas: esponja de lavar louça, durex e rolinho com fita adesiva.

As três tiveram um bom aproveitamento e fizeram diferença na hora de deixar as roupas mais limpas. E a grande vantagem, na minha opinião, é que continuarei beijando e dando muito carinho aos meus gatos sem precisar me preocupar em como vou remover os pelos depois.

Esponja, fita ou rolinho?

As três são bem diferentes, mas têm a mesma finalidade: retirar os pelos das peças com menos esforço. Então, na hora de escolher, sugiro levar em consideração o que cabe no seu bolso ou o que já tem em casa.

No caso da esponja, o ideal é utilizar ela seca e com a parte verde para tirar os pelos das roupas — vale a pena para quem usa muita roupa preta. A ideia é usar a parte escura fazendo movimentos para baixo, como se estivesse tirando algo (demonstro melhor no vídeo).

A fita adesiva ou fita crepe são produtos que quase todo mundo tem em casa, e pode ser um truque mais rápido na hora de retirar itens indesejados nas peças.

Já o rolinho, acredito que não é todo mundo que tem guardado e é preciso investir, pelo menos, uns R$ 20 nele — mas é uma técnica que também funciona muito bem e dura mais.

O que eu gostei

Facilidade. Tiro os pelos com tudo que tenho em casa e não saio mais com eles por aí.

Preço. Qualquer produto já sai bem barato, então não foi necessário um investimento alto — e são itens que normalmente já temos em casa.

Praticidade. Qualquer um pode fazer e não precisa pedir ajuda de ninguém, o que é uma boa para quem mora sozinho.

Limpeza. Sempre que preciso, saio sem pelos e com roupas higienizadas e bem lisinhas sem perder muito tempo nessa tarefa.

O que mudou para mim

Eu não saio mais com aquele ar de desleixo ou 'suja', como algumas pessoas pensam. Muito pelo contrário: consigo manter roupas bem limpas e livres de pelos ou fiapinhos.

Do ponto de vista de saúde, eu, que tenho muita alergia, também espirro e coço menos a garganta quando não estou em casa, já que nenhuma roupa minha fica com pelos.

A limpeza ainda se estende aos móveis da casa ou até mesmo a cobertores e edredons, já que todos os produtos indicados na reportagem também servem para essa finalidade.

Quem pode gostar?

Para quem tem gato, cachorro ou algum outro animal que solta bastante pelo em casa, essas três técnicas podem ser ótimas para não sofrer com pelos em roupas ou continuar com alergias mais severas.

Outro ponto é para quem tem bastante roupa preta e fica com muitos pelos à mostra. Isso faz muita diferença, principalmente na rotina de quem trabalha fora.

