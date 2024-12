IA pode ajudar a identificar necessidades de cada aluno, diz CEO da MoveEdu

Rogério Gabriel, CEO do Grupo MoveEdu, diz que a IA (inteligência artificial) está sendo usada pela empresa para acompanhar o desenvolvimento de cada aluno individualmente. Ele foi convidado do "UOL Líderes", videocast do UOL Economia que entrevista líderes do mundo empresarial.

O que aconteceu

O Grupo MoveEdu é detentor das marcas Microlins, Prepara Cursos e Ensina Mais Turma da Mônica. Já formou mais de 6 milhões de alunos em cursos livres, profissionalizantes e de idiomas. No país, são mais de mil escolas das três marcas. Em 2022, a companhia lançou as Faculdade Microlins e Faculdade Prepara, com mais de 40 opções de cursos de graduação e pós-graduação, nas áreas de gestão e negócios, tecnologia e educação.

A gente já trabalha com 'adaptive learning´, que é pegar cada um desses alunos e caminhar dentro da sua velocidade, entender o que aquele aluno tem mais dificuldade ou mais facilidade, acelerar ou ir em uma velocidade mais reduzida. E a IA permite fazer isso em alta escala. Nós estamos colocando a IA dentro do nosso sistema de ensino para isso.

Rogério Gabriel, CEO do Grupo MoveEdu

Adaptive learning é uma forma de aprendizagem que se adapta ao perfil do estudante. O conteúdo é adaptado de acordo com as facilidades e dificuldades de absorção do aluno em sala de aula.

IA ajuda na divulgação da empresa. Rogério Gabriel diz que a inteligência artificial está sendo usada também para atender pessoas interessadas em investir na empresa ou fazer os cursos nas marcas MoveEDu. "Se aquele 'prospect' quer saber alguma coisa de como funciona o nosso curso, a gente responde isso com IA, antes de levá-lo para um consultor", afirma.

