Líder do partido do presidente sul-coreano tacha de 'trágica' tentativa de impor lei marcial

O líder do partido do presidente da Coreia do Sul assegurou nesta quarta-feira (4, noite de terça em Brasília) que a tentativa de impor a lei marcial no país foi "trágica" e pediu que todos os envolvidos na manobra prestem contas.

O presidente Yoon Suk Yeol "deve explicar direta e minuciosamente esta trágica situação", disse o líder do Partido do Poder Popular, Han Dong Hoon. "Todos os responsáveis devem prestar contas estritamente", acrescentou.

© Agence France-Presse