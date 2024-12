Estátuas de bronze, moedas e ovos antigos são encontrados em banhos termais da Toscana

Por Alvise Armellini

ROMA (Reuters) - Estátuas antigas, moedas, joias e ovos ainda intactos da época romana e etrusca foram recuperados de banhos termais no sul da Toscana, disse o Ministério da Cultura da Itália nesta terça-feira, apresentando as últimas descobertas no local.

Arqueólogos trabalham desde 2019 em escavações em San Casciano dei Bagni, cidade no topo de uma colina cerca de 160 km ao norte de Roma, e anunciaram outras descobertas notáveis nos últimos dois anos.

San Casciano tinha um santuário ligado a fontes de água quente usadas para fins medicinais desde o século 3 a.C., segundo o ministério. Etruscos e romanos costumavam deixar oferendas no local, que agora está sendo escavado.

As descobertas mais recentes, a quase 5 metros abaixo do solo, incluem esculturas de bronze masculinas e femininas, inclusive de um homem cortado ao meio longitudinalmente, milhares de moedas, uma coroa e um anel de ouro, pedras preciosas e uma série de esculturas de cobras.

Uma delas tem quase um metro de comprimento e provavelmente é uma representação de Agathos Daimon, um deus barbudo da mitologia grega semelhante a uma cobra com chifres, que pode ter sido o protetor das nascentes, disse o ministério.

Seria a maior escultura de bronze desse deus recuperada até o momento, segundo o comunicado, observando que exemplares menores estão no Museu Britânico, em Londres, e no Museu Arqueológico Nacional, em Nápoles.

Milhares de cascas de ovos também foram encontradas, assim como ovos intactos ou com pequenos buracos mostrando a gema ainda em seu interior, além de galhos decorados com plantas e pinhas, como parte das doações ao santuário.

Acredita-se que os artefatos de San Casciano tenham sido preservados durante séculos pela lama quente das fontes. Eles devem ser exibidos em um novo museu que deve ser inaugurado na cidade no final de 2026.

(Reportagem de Alvise Armellini)