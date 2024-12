Tempestade destrói pontes e danifica casas na ilha grega de Rodes

FALIRAKI, Grécia (Reuters) - Casas, empresas e estradas na ilha turística grega de Rodes ficaram cobertas de lama e detritos nesta segunda-feira, após a tempestade Bora atingir o país durante o fim de semana.

No resort de Faliraki, a inundação causada pelas chuvas torrenciais destruiu uma ponte, provocou a abertura de abismos no solo e danificou casas e lojas no litoral, mostraram imagens de drones da Reuters.

No vilarejo de Tsairi, uma ponte também desabou, isolando os moradores das estradas principais.

"A ponte se partiu em duas e não há outra via de fácil acesso, seja de carro ou a pé, para chegar à estrada principal e ir a qualquer lugar", disse a moradora local Flora Drapanou, 31 anos.

O corpo de bombeiros mobilizou unidades aéreas, enviando 35 bombeiros de Atenas com equipamentos de bombeamento e dois barcos de resgate. Além disso, 40 bombeiros com 10 veículos chegaram por mar do Pireu para apoiar os esforços de socorro.

As ilhas de Rodes e Limnos declararam estado de emergência.

O país mediterrâneo foi devastado por enchentes e incêndios florestais nos últimos anos, e os cientistas afirmam que a Grécia tornou-se uma "área de tensão" para as mudanças climáticas.

(Reportagem de Stelios Misinas)