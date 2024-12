Milícias pró-Iraque entram na Síria para ajudar o governo a combater rebeldes

Centenas de combatentes de milícias iraquianas apoiadas pelo Irã cruzaram para a Síria durante a noite para ajudar o governo a combater os rebeldes que tomaram Aleppo na semana passada, disseram fontes sírias e iraquianas na segunda-feira, e Teerã prometeu ajudar o governo de Damasco.

Pelo menos 300 combatentes, principalmente dos grupos Badr e Nujabaa, atravessaram no final do domingo usando uma estrada de terra para evitar a passagem oficial da fronteira, segundo duas fontes de segurança iraquianas.

"Esses são novos reforços enviados para ajudar nossos companheiros nas linhas de frente no norte", disse uma fonte militar síria sênior, acrescentando que os combatentes atravessaram em pequenos grupos para evitar ataques aéreos.

Os grupos de milícias regionais aliados do Irã têm sido essenciais para o sucesso das forças pró-governo em confrontos com os rebeldes que se levantaram contra o presidente Bashar al-Assad em 2011, e há muito tempo eles mantêm bases na Síria.

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, disse na segunda-feira que as Forças Armadas da Síria são capazes de enfrentar os rebeldes, mas, referindo-se aos grupos de milícias regionais apoiados por Teerã, acrescentou que "os grupos de resistência ajudarão e o Irã fornecerá todo o apoio necessário".

Aviões de guerra do governo sírio e da Rússia intensificaram os ataques na segunda-feira em áreas controladas pelos rebeldes no noroeste do país, segundo moradores e equipes de resgate, incluindo um ataque a um acampamento de pessoas deslocadas que matou sete pessoas.

O ataque relâmpago dos rebeldes na semana passada pegou muitos na região desprevenidos, dando a Assad seu maior golpe em anos e reacendendo um conflito que parecia travado há anos depois que as linhas de frente da guerra civil se estabilizaram em 2020.