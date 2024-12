Drone que custa menos de R$ 90 vale a pena? Veja avaliações de quem comprou

Um modelo de drone com câmera que está com 51% de desconto e sai por menos de R$ 90 tem feito sucesso na Shopee. O item já registrou mais de 8.000 avaliações de consumidores.

Nesta segunda-feira (2), quando acontece a Cyber Monday, o Guia de Compras UOL detalha as características desse drone informadas pelo fabricante e cita alguns comentários de quem o comprou. É bom lembrar que esse é um produto internacional objeto de declaração de importação e, portanto, sujeito a taxação.

O que o fabricante diz sobre esse drone?

É vendido em diferentes opções (com câmera única ou dupla, ou sem câmera)

Feito de plástico ABS, mais leve e resistente

Permite configuração de altura

Giroscópio de seis vias

Decolagem e desembarque de um botão

Parada de emergência

Frequência: 2,4 GHz

Capacidade da bateria: 1.800 mAh

Tempo de voo: aproximadamente 20 minutos

Velocidade máxima de viagem: 10 Km/h

O que diz quem comprou o produto?

O produto tem uma avaliação média de 4,6 na Shopee (do total de cinco). Veja a seguir alguns comentários de compradores.

Produto funcionou. Tudo certo. Vem com uma bolsinha para armazenar ele. Material bem delicado, mas, pelo preço e para entreter as crianças, está ótimo. A câmera é ótima. Chegou antes do prazo. Recomendo. Mayara Cardinal

A entrega foi feita dentro do prazo, e o produto veio com os itens descritos no anúncio, com a cor escolhida e funcionando perfeitamente. É frágil, mas, pelo valor, vale muito a pena. Meu marido amou o presente. A qualidade da câmera não chega a ser 4K, nem mesmo HD. Mas gostei bastante. Lucicleide

Lembrando que é um brinquedo. Mas o produto corresponde ao valor pago. A câmera, obviamente, não é 4K, mas dá para fazer umas imagens bacanas. Em geral, o produto "é bom" recomendo. Chegou bem antes do prazo. Claudemir

Pontos de atenção

As principais reclamações são sobre a baixa qualidade de imagem da câmera e a bateria com curta duração.

Para um primeiro drone, esse de teste é bom. O preço é justo. Não é muito estável, então não se enganem pelo vídeo mostrando como ele tivesse sensor de proximidade, porque ele não tem. A câmera nunca que é 4K. Mostra bem o rosto e o local, mas a imagem tem atraso e a qualidade é como fosse daqueles vídeos de câmeras de segurança. Adriel Lucena

Chegou antes do previsto. Bem embalado. Meu filho amou o presente. Ler o manual para orientações básicas foi importante. Pena que a bateria dura só 10 minutos. Leandro Braga

Chegou tudo certo. Excelente para brincar. Bateria dura uns 15 minutos. Em ambiente externo, se tiver vento, vai embora. Julio Coelho

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.