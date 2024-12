Camisa do Botafogo, dança ao som de Magal: como foi o casamento de Dino

O casamento do ministro do STF Flávio Dino aconteceu no último sábado (30) em São Luís e teve festa pelo título do Botafogo, apresentação do presidente da corte e dança dos noivos ao som de Sidney Magal.

O que aconteceu

Dino subiu ao altar com Daniela Lima. Eles estão juntos desde 2011 e têm filhos.

O casal recebeu convidados importantes. O ministro deixou uma área da festa reservada para seus colegas do STF — Dias Toffoli, Luís Roberto Barroso, atual presidente da corte, Alexandre de Moraes e Edson Fachin compareceram.

O ministro comemorou a vitória do Botafogo. Torcedor do Fogão, que venceu a Copa Libertadores no sábado, Dino entrou no salão de festas ao som do hino de seu time e balançando uma camisa em comemoração ao título.

Até em seu post no Instagram ele exaltou seu time. Dino dividiu quatro fotos de seu casamento no Instagram, em três delas a camisa do Botafogo aparecia em destaque.

Barroso mostrou seu talento como cantor na festa. "Tenho a maior admiração e carinho por ele. Só por isso vou pagar esse mico aqui", disse o presidente do STF antes de cantar "Aquarela Brasileira", de Silas de Oliveira.

Noivos dançaram ao som de Sidney Magal. Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra o ministro dançando "Meu Sangue Ferve por Você" com sua esposa.

Ministro dos Esportes fez post no Instagram. André Fufuca (PP-MA) compareceu à festa e dividiu um registro nas redes sociais. "Celebrando o casamento desse casal tão especial. Que Deus abençoe e ilumine essa união hoje e sempre", escreveu na publicação.