BNDES, Finep e Butantan lançam edital para fundo de investimento em saúde de R$ 200 mi

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e a Fundação Butantan (Butantan) lançam em conjunto nesta segunda-feira, 7, um edital de chamada pública para seleção de gestor e estruturação de um Fundo de Investimento em Participação (FIP) na área da saúde, com capital mínimo de R$ 200 milhões.

A BNDES Participações (BNDESPar) aportaria, no mínimo, R$ 50 milhões, e, no máximo, R$ 125 milhões no FIP. O Butantan aportaria ao menos R$ 50 milhões, e a Finep disponibilizaria até R$ 60 milhões com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT).

Segundo o banco de fomento, o fundo deve contar ainda com a participação "de outros investidores interessados no setor".

"O objetivo do Fundo Saúde é investir em micro, pequenas e médias empresas e fomentar startups que possam contribuir para o fortalecimento e adensamento tecnológico do ecossistema de inovação do Complexo Econômico-Industrial da Saúde no Brasil", informou o BNDES, em nota à imprensa. "Por serem geridos por gestores especializados, que têm o objetivo de agregar valor às empresas investidas, os FIPs podem contribuir para o crescimento sustentável dessas companhias por meio do fortalecimento de suas estruturas de governança corporativa e introdução de melhores práticas de gestão, entre outros."

O banco lembra que empresas de menor porte costumam ter acesso mais restrito a capital de risco.

"Iniciativas como essas evidenciam o papel do BNDES em buscar parceiros com credibilidade e relevância, como a Finep e o Butantan, para fomentar o empreendedorismo e incentivar projetos de inovação, ciência e tecnologia, transformando o resultado de pesquisas desenvolvidas no país em produtos e serviços que beneficiem a população brasileira e fortaleçam o Sistema Único de Saúde. A iniciativa ainda se conecta com a Missão 2 da Nova Indústria Brasil, possibilitando o desenvolvimento de novos medicamentos, vacinas, dispositivos para saúde, além de soluções para pessoas com deficiência ", declarou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, em nota oficial.

O banco de fomento contabiliza ter aportado recursos em mais de 90 fundos desde os anos 1990 por meio da BNDESPar, incluindo FIPs, Fundos de Crédito e Funcines, que teriam gerado investimentos indiretos em mais de 600 empresas.