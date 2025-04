Ibovespa hoje (7/4) em tempo real: veja bolsa ao vivo no 1º dia do tarifaço

A Bolsa de Valores de São Paulo abriu em forte baixa hoje, assim como outros mercados acionários em todo mundo. Acompanhe aqui os números em tempo real.

O que aconteceu

As ações despencam com a guerra comercial do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Os investidores estão cada vez mais pessimistas em relação à economia.

O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, o Ibovespa, que caía 2,42% na abertura, reduziu as perdas, com queda de -0,58%, para 126.513,28 pontos, na atualização de 11h54.

O dólar comercial está cotado a R$ 5,919 para compra. O dólar para turistas está sendo comercializado a R$ 5,920. A última atualização aconteceu às 12h30 (acompanhe os números em tempo real).

Na primeira hora do pregão, nenhuma ação do Ibovespa estava em alta. Ao meio-dia, o cenário estava mais normalizado. As maiores quedas eram Petrobras (PETR3), com desvalorização de 3,58%, para R$ 36,38, e Ambev (ABEV3), em baixa de 3,06%, para R$ 13,29.

As principais bolsas de valores da Ásia fecharam em forte queda e as europeias estão derretendo no início dos negócios de hoje, primeiro dia útil após entrar em vigor o 'tarifaço' de Trump. Os índices futuros das bolsas dos Estados Unidos também registram grandes baixas, indicando um dia de bastante nervosismo em Wall Street. Com medo das consequências da guerra comercial global iniciada por Trump, os investidores estão vendendo freneticamente ativos de risco, como as ações de empresas negociadas em bolsa.

Os investidores acreditam que o crescente risco de recessão pode fazer com que o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) corte os juros já em maio. Os mercados se movem rapidamente para precificar essas possíveis baixas nas taxas americanas. A demanda de investidores internacionais por dólares aumentou.