Relatório do BoJ mostra empresas japonesas mais preocupadas sobre impacto de tarifas elevadas

As empresas japonesas locais estão mais preocupadas com o impacto das tarifas mais altas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que dificultaram a criação de planos de negócios para o novo ano fiscal, de acordo com o relatório econômico trimestral do Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês), divulgado nesta segunda-feira, 7. O BC japonês manteve sua avaliação econômica para todas as nove regiões do país.

As economias estão se recuperando em todas as áreas, mas as incertezas, incluindo o impacto das atritos comerciais na produção e nos lucros corporativos, estão aumentando, disseram os gerentes de filiais do BoJ.

"Os clientes estrangeiros se abstiveram de fazer compras em meio à incerteza em torno do resultado da eleição presidencial dos EUA, e a tendência continua mesmo após a posse do novo governo porque não há nenhuma conclusão à vista sobre as políticas comerciais", afirmou um fabricante de máquinas de produção na prefeitura de Kagawa, localizada na ilha de Shikoku, no oeste do Japão.

As expectativas de um aumento imediato da taxa de juros do BoJ recuaram depois do anúncio de tarifas recíprocas dos EUA na semana passada, que vieram mais altas que o previsto.

Economistas esperam que as tarifas automotivas tenham um impacto significativo na economia japonesa, já que o setor é o principal negócio do país e tem uma base muito ampla. Fonte: Dow Jones Newswires