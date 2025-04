Expansão do metrô vai levar 20 min de Taboão da Serra até o centro de SP

Do UOL, em São Paulo, e colaboração para o UOL

O governo de São Paulo anunciou hoje a expansão da Linha 4-Amarela do metrô, administrada pela ViaQuatro. O novo trecho irá conectar a capital paulista à cidade de Taboão da Serra.

O que aconteceu

Expectativa é de que duas novas estações sejam abertas com a ampliação da linha. Uma delas será a Chácara do Jockey, prevista para a avenida Francisco Morato, na Vila Sônia, e outra será a Taboão da Serra, no antigo terreno da concessionária Sorana Sul, da Volkswagen, na rodovia Régis Bittencourt.

Estação em Taboão da Serra será a primeira fora dos limites da capital paulista na linha. Hoje, a linha 4-Amarela vai da Luz, no centro de São Paulo, à Vila Sônia, na zona oeste da capital. A expectativa é de que o novo centro administrativo de Taboão seja instalado perto da estação, que passará a ser o terminal da linha 4.

Durante o anúncio, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou que a expansão irá beneficiar pelo menos 110 mil moradores de Taboão da Serra. Ele também disse que cerca de 3 mil pessoas serão mobilizadas para a obra.

R$ 3,4 bilhões serão investidos para a construção. O governador prometeu que, após a conclusão, os moradores de Taboão da Serra estarão no centro de São Paulo em "pouco mais de 20 minutos".

Anúncio sobre a ampliação da linha foi feito após quase um ano de estudos. Em junho de 2024, o governo estadual assinou um aditivo contratual com a ViaQuatro, do grupo CCR, para que estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental para a expansão do trajeto fossem feitos. A concessionária já é responsável pela administração da linha.

A execução das obras também será de responsabilidade da ViaQuatro. Com a extensão, a linha terá 3,3 quilômetros a mais de trilhos, passando de 12,8 para 16,1 quilômetros. O trajeto total da linha poderá ser percorrido em 29 minutos, segundo as projeções da concessionária.