Paes lidera com folga para o governo do Rio em 2026, diz Paraná Pesquisas

Levantamento divulgado hoje pelo instituto Paraná Pesquisa mostra o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), na liderança com folga nas intenções de voto para o governo do Rio de Janeiro em 2026. A pesquisa foi contratada pelo PL.

O que diz a pesquisa

Paes lidera em dois cenários estimulados e no espontâneo. Em uma entrevista para a CNN em outubro do ano passado, o político afirmou que não sabe disputará as eleições do próximo ano. Ele foi reeleito para um mandato que vai até 2028 à frente da Prefeitura do Rio.

Cenário 1: Estimulada — quando o eleitor recebe uma lista com o nome dos candidatos.

Eduardo Paes (PSD): 48,9%

: 16,7% Não sabe/não respondeu: 4,5%

Cenário 2: Estimulada

Eduardo Paes (PSD): 49,9%

: 16,4% Não sabe/não respondeu: 4,8%

Pesquisa espontânea — quando o eleitor não recebe uma lista com os nomes dos candidatos:

Eduardo Paes (PSD): 8,0%

(União) : 0,2% Outros nomes citados: 0,8%

0,8% Nenhum/Branco/Nulo : 7,9%

: 7,9% Não sabe/não respondeu: 75,4%

Senado Federal

Flávio Bolsonaro, que já é senador pelo PL, lidera nas intenções de votos. Em seguida aparecem o governador Cláudio Castro, também do PL, e a deputada federal Benedita da Silva (PT), empatados na margem de erro.

Cenário estimulado — cada entrevistado pode citar até dois candidatos.

Flávio Bolsonaro (PL): 41,7%

(PSD): 12,6% Nenhum/branco/nulo: 12,1%

12,1% Não sabe/ Não respondeu: 4,0%

Cenário espontânea:

Romário (PL): 2,8%

(PL): 0.1% Nenhum/branco/nulo: 8,2%

8,2% Não sabe/ Não respondeu: 83,6%

O levantamento ouviu presencialmente 1.680 eleitores em 60 municípios do Rio de Janeiro, entre os dias 31 de março e 4 de abril. A margem de erro é de 2,4 pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.